قصة أغرب واقعة نصب إلكتروني في منصة FBC، عصابة أجنبية استولت على أموال المصريين بخطة من 4 مراحل، ضبط 13 متهمًّا والبحث عن آخرين والضحايا يروون التفاصيل

منصة FBC، مازالت واقعة النصب الكبرى التي تعرض لها عدد كبير من المصريين، من قبل منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت تحمل اسم «FBC»، والتي تمكن القائمون عليها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من مدخرات الضحايا بطرق احتيالية مضللة، تحظى باهتمام الرأى العام في مصر، خصوصا مع استمرار تلقي الجهات المختصة بلاغات من ضحايا جدد، وظهور الكثيرين منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليرووا تفاصيل وقائع النصب عليهم.

واقعة النصب الإليكتروني الجديدة، أو المستريح الإلكتروني كما يطلق البعض عليها، حملت تفاصيل كثيرة، وحفلت بأحداث متشابكة ومتعددة، تكشف عن أن المتهمين فيها دبروا وخططوا لجرائمهم بعناية شديدة، واتبعوا أساليب مبتكرة لإغراء أكبر عدد من الضحايا وتحريضهم على دفع كل مدخراتهم، وهم مطمئنون تماما، ليس ذلك فحسب، بل واستغلال الضحايا أنفسهم فى جلب ضحايا جدد، وهو الأسلوب الذي عرف باسم «الشجرة».. في التقرير التالي نرصد أدق تفاصيل الواقعة كما جاءت على ألسنة الضحايا أنفسهم، ووفقا لما جاء فى بيان وزارة الداخلية، والتحقيقات الأولية التى أجرتها الجهات المختصة حتى الآن.

أرباح خيالية على منصة FBC الوهمية

كانت البداية عندما لاحظ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إعلانات مكثفة عن منصة جديدة تحمل اسم «FBC»، تدعو الراغبين فى اسثمار أموالهم مهما كانت قليلة، من خلال إيداعها في حسابات خاصة بالمنصة، على أن يحصلوا على عوائد مجزية للغاية قد تصل إلى مضاعفة تلك المدخرات في أيام قليلة..أمام الإغراءات والمميزات العديدة التي تقدمها المنصة، بدأ البعض في التواصل مع القائمين عليها، ودفعوا لهم مبالغ مالية من خلال تطبيقات الدفع الإلكترونية المعروفة، وخلال أيام قليلة فوجئ عملاء المنصة بزيادة أموالهم بشكل ملحوظ، فمثلا من وضع مبلغ 1000 جنيه، حصل على زيادة لا تقل عن 400 جنيه، وتم تحويل مبلغ الزيادة على حسابه الخاص عبر تطبيقات تحويل الأموال الإلكترونية.. المكاسب الكبيرة والسريعة، شجعت المستثمرين - كما أطلق عليهم القائمون على المنصة - على مضاعفة مبالغهم المودعة فى منصة FBC، ووصل الأمر إلى قيام البعض بجمع كل ما لديه من أموال ومدخرات وبيع المشغولات الذهبية وبعض الممتلكات الأخرى واستثمارها فى المنصة المشار إليها، وكانت هذه هي المرحلة الأولى من خطة النصب على المصريين.

أسلوب «الشجرة» أسقط مزيدا من الضحايا

ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد نجح القائمون على منصة النصب الإليكتروني FBC، في جلب أعداد كبيرة من العملاء الراغبين فى استثمار أموالهم، وتوسعت أنشطة المنصة بشكل متزايد، خصوصا مع انتظامها فى دفع الأرباح المتفق عليها.. ثم جاءت المرحلة الثانية من عملية النصب، حيث أعلن القائمون على المنصة، أن المستثمرين يمكنهم الحصول على مبالغ إضافية فى حالة تمكنهم من إقناع مستثمرين جدد بوضع مدخراتهم فى المنصة، بمعنى أن كل مستثمر يقنع 10 أشخاص آخرين بالانضام، فإنه يحصل على نسبة معينة نظير ذلك، وأيضا يحصل على نسبة أخرى مقابل إنضمام أشخاص آخرين من خلال أى شخص من الـ 10 الذين أقنعهم فى البداية وهكذا، وهو الأسلوب الذى أطلق عليه اسم «الشجرة».

استمر عمل المنصة الإليكترونية الجديدة لفترة من الزمن، ونجح القائمون عليها في كسب ثقة أعداد كبيرة من المستثمرين أو الضحايا، من خلال التواصل الدائم مع العملاء عبر الاتصالات التليفونية أو الواتساب، وغيرها من وسائل التواصل الأخرى.. ثم جاءت المرحلة الثالثة من عملية النصب، عندما أعلن القائمون على المنصة، عن تنظيم حفلات ومسابقات بين أكثر المتفاعلين معهم من العملاء، ومنحوا بعضهم هدايا عينية عبارة عن أجهزة كهربائية متنوعة، وكان الهدف من ذلك هو تعزيز الثقة فى أنشطة المنصة، ما يسهم في جلب ضحايا جدد.. وبالفعل نجحت خطة القائمين على المنصة، وتضاعف عدد العملاء وكذلك الأموال التي حصلوا عليها.

إغلاق المنصة وهروب القائمين عليها

جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة النصب، عندما اكتفى القائمون على منصة FBC، بالأموال التي تجمعت لديهم، فبدأوا تقليل نسبة الأرباح المتفق عليها تدريجيا بمقدار قليل بحيث لا يثير شكوك العملاء، ثم بدأوا يماطلون في الدفع، فبدلا من تحويل الأرباح كل يوم على سبيل المثال، أعلنوا دفعها كل أسبوع ثم كل شهر.. وفجأة اختفت المنصة من على شبكة الانترنت، وأغلقت جميع حساباتها، وكذلك أرقام التليفونات التي كان الضحايا يحولون عليها الأموال ويستقبلون الأرباح، كما أغلق القائمون على المنصة كافة هواتفهم المحمولة وكأنهم تبخروا تماما.. هنا أدرك العملاء أنهم كانوا ضحايا لعملية نصب كبرى فقدوا خلالها جميع مدخراتهم ومبالغ مالية كبيرة، وبعد أن أفاقوا من الصدمة سارع عدد كبير منهم بتقديم بلاغات إلى الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات.

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بدأت الأجهزة الأمنية المختصة في إجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، وتوصلت إلى وجود تشكيل عصابي يقوده 3 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية داخل مصر، ولهم علاقة وطيدة بشبكة إجرامية كبرى بالخارج، تخصص فى عمليات النصب والاحتيال الإليكتروني بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتسويق الإليكتروني والبرمجيات عبر منصة تحمل اسم FBC مقابل أرباح مالية كبيرة.. وأضافت التحريات أن الأجانب الثلاثة اتفقوا مع 11 شخصا لتأسيس شركة فى القاهرة لتكون ستارا لنشاطهم الإجرامي، والترويج للمنصة الإليكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، كما وفروا عددا كبيرا من خطوط الهواتف المحمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية، وتلقى وتحويل الأموال المستولى عليها.

أول صورة للمتهمين والأحراز فى قضية منصة FBC

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من تحديد شخصيات وأماكن 13 شخصا من المتهمين، وألقي القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قيمتها مليون و270 ألف جنيه من عملات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف.. وعند مواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع النصب، عن طريق التطبيقات الإليكترونية المختلفة، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ضحايا FBC

عملية النصب الإليكترونية تلك، أثارت العديد من ردود الأفعال الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها ملايين المتابعين والنشطاء، وانقسمت تعليقاتهم ما بين متعاطف مع الضحايا باعتبارهم خسروا أموالهم ومدخراتهم، وبين آخرين رأوا أن الضحايا يستحقون ما جرى لهم، لأنهم رغبوا فى الثراء السريع بدون عمل حقيقي، كما أنهم انساقوا وراء أطماعهم دون إعمال العقل..على الجانب الآخر خرج الكثيرون من ضحايا منصة FBC، يروون حكاياتهم ويؤكدون أنهم خسروا كل شئ فى لحظات معددودة، وطالبوا الأجهزة المختصة بسرعة إعادة أموالهم المستولى عليها.

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