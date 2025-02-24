مصدر: تحديد 4 وكلاء لمنصة FBC الإلكترونية وضبط أحدهم في واقعة النصب على المواطنين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،القبض أحد المتهمين فى واقعة النصب على المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية بنطاق محافظة البحيرة.



وقال مصدر مطلع، إن أجهزة الأمن حددت 4 وكلاء للمنصة FBC الإلكترونية وتم ضبط أحدهم فى محافظة البحيرة، فيما جرى تحديد وضبط 3 آخرين بمحافظتى الدقهلية والغربية.

يجرى فريق تحقيق أمنى بوزارة الداخلية ويضم مباحث الأنترنت وقطاع الأمن العام ومديريات أمن البحيرة والدقهلية والغربية، تحقيقات موسعة لملاحقة وكلاء FBC الإلكترونية داخل مصر لضبطهم.

ويعمل فريق التحقيق على تحديد مكانهم وضبطهم وخاصة احدى المحافظات الدلتا التى يتواجد بها أحد المتورطين فى استدراج المواطنين لاشتراك فى المنصة.

وتشير المعلومات الأولية، بان بعض المواطنين دخول على منصة FBC الإلكترونية وتمكنوا من تحقيق أرباح مالية، فزاد الأمر عن البعض فى جمع مبالغ مالية أكبر وجذب أصدقائهم لدخول معهم.

وأوضحت المعلومات الأولية وفقا لما أشار اليه الفحص المبدئى، بان المنصبة FBC الإلكترونية لها وكلاء داخل مصر يقومون بعملية استدراج بعض المواطنين لدخول فى المنافسة مقابل الحصول على عملات مالية مقابل كل 10 عملاء جدد وكلما زاد العدد زادت النسبة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شكلت فريق تحقيق أمنى مكبر يضم عدد من القطاعات المختصة تتولى مهمة فحص البلاغات وشكاوى المواطنين، بالاضافة الى ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ويقول مصدر مسئول، بان فريق البحث يعمل على قدم وساق وسيتم ضبط وكلاء المنصبة FBC الإلكترونية الموجودين داخل البلاد وتقديمهم الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.

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