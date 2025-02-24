بعد واقعة منصة FBC، رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية للمواطنين

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة المصدر مثل منصة FBC التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهما من بينهم 3 أجانب.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.



أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالإتفاق مع 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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