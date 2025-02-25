بعد واقعة منصة FBC، طرق وإجراءات الإبلاغ عن جرائم النصب الإلكترونية

منصة FBC الإلكترونية، وقع عدد كبير من المواطنين ضحية لـ منصة FBC الإلكترونية، والتي استولت على ملايين الجنيهات.

وفي ظل تصاعد جرائم النصب الإلكترونية، نقدم “فيتو” إجراءات وخطوات الإبلاغ عن جرائم النصب أون لاين.

خطوات وإجراءات والأوراق المطلوبة لتقديم بلاغ عن جرائم النصب عبر الإنترنت:

- التوجه إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر رسمي موثق بالمستندات الدالة أو بمعلومات عن الحساب الذي يقوم بالابتزاز.

-تقديم محضر رسمي في مباحث الإنترنت

الأوراق المطلوبة:

تقديم بطاقة الهوية الشخصية.

تقديم كافة البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المجني عليه.

يجب حضور المجني عليه بنفسه أو الوكيل بالنيابة عنه، بصحبة المحامي الشخصي.

الخطوات التالية

- التوجه إلى مديرية الأمن التابعة للمجني عليه لتقديم البلاغ في إدارة مباحث الإنترنت.

- يجب أن يُحرر المحضر بواسطة المجني عليه شخصيًا أو عن طريق وكيله الخاص، ولكن لا يمكن للمحامي القيام بذلك مباشرة.

-في حالة عدم الإلمام بتفاصيل الجرائم الإلكترونية، يمكن استشارة محامٍ للاستفسار، ولكن المحامي لا يقدم الشكوى بنفسه.

- يجب عدم الانتظار أكثر من ثلاثة أشهر بعد وقوع الجريمة الإلكترونية، بل ينبغي التوجه فورًا للإبلاغ.

- إحضار لقطات شاشة توثق جميع الرسائل أو المنشورات التي تتضمن ابتزازًا، سبًّا، قذفًا، أو تشهيرًا.

- حال التعرض للسب والقذف عبر تطبيق واتساب، يتم تقديم البلاغ لمباحث الاتصالات فقط.

-أما في حال التعرض للانتهاك أو الابتزاز أو السب والقذف عبر فيسبوك، يتم التوجه إلى مباحث الإنترنت.

عقوبة مرتكبي جرائم النصب عبر الإنترنت

-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.



-الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفق القانون.



-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.



-تنص المادة 336 من قانون العقوبات، علي أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مؤكدًا أن بيع ملك الغير والتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الإجراءات القانونية.



الجرائم الإلكترونية التي تواجهها مباحث الإنترنت:

- جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي.

- جرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال.

- جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة.

- مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

خبير قانوني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وكشف الخبير القانوني محمد الشديد، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستهدف التصدي للمواقع التي تروج لجرائم العنف والنصب أو تشجع على التطرف والإرهاب عبر حسابات مزيفة.

واوضح الخبير القانوني أن هذه الجرائم خطيرة وتهدد استقرار العديد من الأسر المصرية، وتصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.

وقال المحامي محمد الشديد إنه على المواطنين الذين يتعرضون لجرائم الإنترنت سرعة تقديم البلاغات الخاصة بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلًا عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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