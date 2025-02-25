الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

ضحية جديدة لمنصة FBC: أخدت قرض واشتركت الخميس وقفلت السبت

منصة FBC، فيتو
منصة FBC، فيتو

منصة FBC، كشف ضحية جديدة من ضحايا منصة FBC  للنصب على المواطنين تجربته مع المنصة.

 

وقال رامي أحد ضحايا منصة FBC من الفيوم إنه تعرف على فكرة المنصة من خلال أصدقائه وأن المنصة تكسب ضعف الفلوس المدفوعة، فأخدت قرض من البنك ودفعه للمنصة يوم الخميس، يوم السبت المنصة قفلت.

 

وقررت نيابة الشؤون الاقتصادية، حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وتستكمل النيابة  التحقيق مع المتهمين ومعرفة دور كل واحد منهم في العمل بالمنصة ومدى علاقتهم  بجرائم النصب على الضحايا.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات وجمع المعلومات  حول الواقعة وفحص مقر هذه الشركة وصفحاتها على التواصل الاجتماعي من خلال فريق بحث، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وتبين أن من بينهم 3 أجانب، جارٍ تحديد هويتهم وأماكن وجودهم بالجهات المعنية لضبطتهم. 

 

وأدلى المتهمون القائمون على إدارة منصة FBC الإلكترونية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن طريقة تنفيذ الطرق الاحتيالية فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وحصلت “ فيتو” على صورة ترصد الأحراز والمضبوطات في قضية منصة FBC الإلكترونية.

 

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب.

 

تلقت أجهزة وزارة الداخلية  بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى "FBC".

 

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع  11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

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fbc نيابة الشؤون الاقتصادية منصة FBC الإلكترونية
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