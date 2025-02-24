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سمر خسرت تحويشة العمر وبيتها اتخرب وأحمد أصيب بجلطة.. كيف سقط ضحايا منصة FBC في شباك الخداع؟.. الثراء السريع والأرباح السهلة أبرز الحيل.. وعجلة الحظ جلبت التعاسة للمشتركين

قوات الامن, فيتو
قوات الامن, فيتو

 منصة FBC. تلقت الأجهزة الأمنية عددا من البلاغات ضد منصة FBC، واتهامها بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين، وذلك بعد ساعات من القبض على بعض المتهمين من المسؤولين عن المنصة.

وأكد مصدر أمني أنه تم القبض على بعض المتهمين من منصة FBC ومن بينهم شخص كان يقوم بالترويج المنصات من خلال إعلانات كانت تذاع على بعص صفحات الفيس بوك. 

ورصدت فيتو بعض الاستغاثات التي تقدم بها بعض المواطنين ضد مسؤولي منصة  FBC، لكشف تفاصيل سقوط ضحايا المنصة وطرق الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت لملايين الجنيهات من مختلف المحافظات.

سمر خسرت تحويشة العمر وبيتها وزوجها

قالت سمر عبد الجواد، من محافظة الفيوم: إن خسارتها لم تتوقف على المبلغ المالي الذي اشتركت به في المنصة، ولكن خسارتها كانت في طلاقها من زوجها وطردها من منزل الزوجية، بعدما علم زوجها أنها أضاعت تحويشة عمرهم وهو مبلغ 50 الف جنيه ثمن مشغولاتها الذهبية التي كان قام بشرائها لها حتى يتمكنوا من شراء قطعة أرض للمستقبل، وبدون علمه اشتركت في المنصة وخسرت أموالها وحياتها الزوجية وهي أم لطفلين.

وأكدت أنها علمت بالعمل في هذه المنصة  من خلال إحدى السيدات التي تعرفت عليها بأحد النوادي مع صديقاتها، والتي أخذت تصف لهم نظام الشغل  في المنصة من خلال عمل محافظ إلكترونية يضعون فيها أموالا ويرسلون رقمها على المنصة، وبعدها يقومون بإنزال برامح أو ألعاب، ومن خلال لعبة عجلة الحظ يحصلون على أموال ويقومون بوضعها في المحافظة.

وأشارت إلي أنها باعت مصوغاتها الذهبية التي قدرت بخمسين ألف جنيه وبدون علم زوجها وضعتها في المنصة، لتفاجئ بعد ذلك بإغلاقها وضياع تحويشة عمرها، مؤكدة أنها حررت محضرا بقسم الشرطة.

هناء ضاعت أموالها وحلم عمرة رمضان 

ومن جانبها، قالت هناء أحمد من محافظة الدقهلية: إنها وضعت 20 ألف جنيه لاستثمارها  في المنصة، وكانت آمالها أن تحصل على أضعافها كما قيل لها حتى تتمكن من توفير مصاريف لإجراء عمرة في شهر رمضان، ولكن للأسف فوجئت بضياع تحويشة عمرها وحلم عمرة رمضان.

إصابة أحد الضحايا بجلطة

بينما أكد محمود حمزة موظف من بني سويف، أنه تعرض للنصب من المسؤولين عن المنصة في 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن صديقه أحمد أصيب بجلطة ويرقد بالرعاية المركزة منذ علمه بعملية النصب، وأنه وعدد من اهلي بلدته قاموا بتحرير محاضر ولديهم ثقة في رجال الأمن بإرجاع حقوقهم.

 

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شركة FBC بمحافظات الجمهورية فيتو

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