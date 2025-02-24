الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

قانوني: من الصعب الوصول إلى المتهمين الأجانب وعقوبات مغلظة تنتظر المتورطين المصريين بمنصة FBC

منصة FBC
منصة FBC

أكد المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض تعليقا علي تعرض عدد من المواطنين للنصب من خلال منصة FBC أن النصب من خلال المنصات الإلكترونية بدا ف الانتشار بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة. 

وأضاف بركة أن المتهمين يقوموا بايهام ضحاياهم بأنهم بدائل شركات الاستثمار في الخارج للاستيلاء علي أموالهم.

وأشار المحامي إسماعيل بركة أن تلك المنصات تستخدم حسابات إلكترونية تكون وهمية للنصب وتكون في الغالب النصاب الرئيسي اجنبي او يعيش خارج البلاد ويستعين بأشخاص مصريين حتي يقوموا بتحويل الأموال إليه.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية بامكانها التوصل إلي هوية الأشخاص الأجانب في الخارج المسئولين عن هذه المنصة في حال قام أحد المتهمين المقبوض عليهم في مصر باعطاء بياناتهم ومعلوماتهم.

وأشار بركة الى ان المتهمين ينطبق عليهم عقوبة النصب وكذلك عقوبة تقنية المعلومات والبنك المركزي والتي تكون عقوبتها الحبس من سنة الي 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 الف جنيه وتصل الي 3 مليون جنيه مع رد المبالغ المستولي عليها وتكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية.

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

تلقت أجهزة وزارة الداخلية  بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجارى  وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.
 

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى "FBC".

 

وكشفت التحريات، قيامهم بالإتفاق مع  11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية fbc حسابات إلكترونية

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