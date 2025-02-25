اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

تقدم ضحايا جدد ببلاغات بمديرية أمن الجيزة، يبلغ عددهم 15 شخصًا، أفادوا بتضررهم من منصة “FBC”، بعد تعرضهم للنصب بمبلغ 632 ألف جنيه من قِبل المنصة، ليرتفع عدد الذين حرروا محاضر بأقسام الشرطة ضد المنصة إلى 116 شخصًا.

وقال المُبلِغون إنهم أرسلوا 632 ألف جنيه للقائمين على المنصة، من خلال 29 محفظة إلكترونية، بعد زعمهم وجود فرص للربح، وبعدها تم إغلاق المنصة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القبض علي المتهمين بالنصب

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.



أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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