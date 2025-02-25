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حوادث

طلاق ومحاولات انتحار، محامي ضحايا منصة FBC يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منصة FBC، فيتو
منصة FBC، فيتو

منصة FBC، أوضح أشرف العاصي محامي ضحايا منصة "FBC" أن المنصة تستدرج الضحايا من خلال رسائل على تطبيق "واتساب" وتعدهم بأرباح كبيرة مقابل استثمار مبالغ مالية في منصات وهمية على تطبيق “تليجرام”، ويتم استغلال الضحايا من خلال إرسال مبالغ بسيطة في البداية لكسب ثقتهم، ثم يتم طلب مبالغ أكبر، ويستمر استغلالهم حتى يتم استنزافهم ماديا بالكامل.

 

وأفاد أن المبالغ التي تم تحويلها من الضحايا تتراوح بين 50 جنيهًا و3000 جنيه، وفي بعض الحالات، تم تحويل مبالغ تصل إلى مليون ومليون ونصف.

 

وكشف أن الضحايا يشملون شرائح مختلفة من المجتمع المصري، منهم البسطاء والعمال والموظفون، وأصحاب المشاريع الصغيرة، جميعهم كانوا يبحثون عن فرصة لتحسين مصادر دخلهم.

 

المحامي أشرف العاصي أوضح أن معظم الضحايا يمرون بحالة نفسية سيئة، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى طلاق وانتحار.

 

وقررت نيابة الشؤون الاقتصادية، حبس 13 شخصًا في واقعة اتهام منصة FBC الإلكترونية، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وتستكمل النيابة  التحقيق مع المتهمين ومعرفة دور كل واحد منهم في العمل بالمنصة ومدى علاقتهم  بجرائم النصب على الضحايا.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات وجمع المعلومات  حول الواقعة وفحص مقر هذه الشركة وصفحاتها على التواصل الاجتماعي من خلال فريق بحث، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وتبين أن من بينهم 3 أجانب، جارٍ تحديد هويتهم وأماكن وجودهم بالجهات المعنية لضبطتهم. 

 

وأدلى المتهمون القائمون على إدارة منصة FBC الإلكترونية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن طريقة تنفيذ الطرق الاحتيالية فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وحصلت “ فيتو” على صورة ترصد الأحراز والمضبوطات في قضية منصة FBC الإلكترونية.

 

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهمًا من بينهم 3 أجانب.

 

تلقت أجهزة وزارة الداخلية  بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "موجودين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى "FBC".

 

وكشفت التحريات، قيامهم بالاتفاق مع  11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

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