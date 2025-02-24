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حوادث

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

منصة FBC طلبة وموظفين
منصة FBC طلبة وموظفين

كشف عدد من الضحايا الذين تعرضوا للنصب من قبل منصة FBC الإلكترونية عن خسارة مبالغ مالية ضخمة  أودعوها وقال الضحايا الذين من بينهم طلبة إنهم اودعوا مبالغ مالية في المنصة تراوحت من 900 جنيه إلي 200 ألف جنيه.


وطالب الضحايا بفتح المنصة لحين الحصول علي أموالهم مرة أخري مطالبين بالقبض علي باقي أفراد التشكيل العصابي مشيرين إلي أن من بين أفراد التشكيل أجانب في إحدى الدول الآسيوية.


أول تحرك أمنى بعد النصب على المواطنين من قبل منصة FBC للاستثمار

 


وفتحت أجهزة الأمن، تحقيقا موسعا فى واقعة تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال على أموالهم من قبل منصة FBC للاستثمار.

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد منصة FBC للاستثمار على الإنترنت، يتهمون إياها بجمع مبالغ كبيرة منهم، لتغلق بعده المنصة، التي ادعت أنها مرخصة.


وقال أحد المتضررين بأن المنصة كانت تطلب منه جلب عملاء آخرين مقابل مبالغ مالية فى صورة عمولة مالية بخلاف نسبة الأرباح التى يحصل عليها، والتى تصل أحيانا إلى 10 آلاف جنيه.

وكشف الفحص المبدئى، بأن منصة FBC ظهرت  كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، ويكون أقل مبلغ للاشتراك فيها 720 جنيهًا، ويتم منح المستخدمين أموالًا مقابل مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب كأرباح، في طريقة لتحفيزهم على الدفع أكثر لتحقيق مكاسب أكبر، ليصابوا بصدمة كبيرة في النهاية وهي اختفاء المنصة ذاتها.

ويقوم فريق أمنى بالتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها وضبط القائمين على إدارة المنصة بداخل البلاد أو الوكلاء لها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

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منصة FBC الإلكترونية FBC الإلكترونية مباحث الأموال العامة

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