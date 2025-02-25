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إنكار قيام الساعة، تفسير الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

قيام الساعة، تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة الكهف، قصة صاحب الجنتين، موضحا لماذا أنكر قيام الساعة.

 

سورة الكهف الآية 36

قال تعالى: «وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا».

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. [ الكهف: 36]
سورة الكهف الآية 36

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: هكذا أطلق لغروره العنان، وإنْ قُبلَتْ منه: {ما أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هذه أَبَدًا} [الكهف: 35]، فلا يُقبَل منه {وَمَآ أَظُنُّ الساعة قَائِمَةً} [الكهف: 36]، لذلك لما أنكر قيام الساعة هَزَّته الأوامر الوجدانية، فاستدرك قائلا: {وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى رَبِّي} [الكهف: 36].

إنكار قيام الساعة 

وأوضح الشيخ الشعراوي: أي: على كل حال إنْ رُددتُ إلى ربي في القيامة، فسوف يكون لي أكثر من هذا وأعظم وكأنه ضمن أن الله تعالى أَعدَّ له ما هو أفضل من هذا، ونقف لنتأمل قَوْل هذا الجاحد المستعلي بنعمة الله عليه المفتون بها: {وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى رَبِّي} [الكهف: 36].

وأكمل الشعراوي: حيث يعرف أن له ربًا سيرجع إليه، فإنْ كنت كذوبًا فكُنْ ذَكُورًا، لا تُناقِض نفسك، فما حدَث منك من استعلاء وغرور وشَكٍّ في قيام الساعة يتنافى وقولك {رَبِّي} ولا يناسبه، و{مُنْقَلَبًا} أي: مرجعًا.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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