ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة النحل، عن مصير الأصنام في الآخرة، موضحا وصف الله تعالى لهذه الأصنام.

سورة النحل الآية 21

قال تعالى: «أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ».

سورة النحل الآية 21

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 21 من سورة النحل

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهم بالفعل أموات؛ لأنهم بلا حِسٍّ ولا حركة، وقوله: {غَيْرُ أَحْيَآءٍ} [النحل: 21]، تفيد أنه لم تكُنْ لهم حياة من قَبْل، ولم تثبت لهم الحياة في دورة من دورات الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وهكذا تكتمل أوصاف تلك الأصنام، فهم لا يخلقون شيئًا، بل هم مخلوقون بواسطة مَنْ نحتُوهم.

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ما مصير الأصنام في الآخرة؟

وأوضح الشيخ الشعراوي: وتلك الأصنام والأوثان لن تكون لها حياة في الآخرة، بل ستكون وَقُودًا للنار، والحق سبحانه هو القائل: {احشروا الذين ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ} [الصافات: 22]، وبطبيعة الحال لن تشعرَ تلك الحجارةُ ببعْث مَنْ عبدوها، ويُصفِّي الحق سبحانه من بعد ذلك المسألة العقدية، فيقول: {إلهكم إله وَاحِدٌ}.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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