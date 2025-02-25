ياسمين الخطيب تنتقد أسماء أبطال مسلسلات رمضان 2025، وهذا ما قالته عن فهد البطل

مسلسلات رمضان 2025، انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أسماء مسلسلات رمضان 2025، مؤكدة أن هناك أسماء عادية لمصريين تصلح لشخصيات الأبطال.

مسلسل فهد البطل

وقالت ياسمين الخطيب على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك":" هو ليه أبطال المسلسلات لازم يكون اسمهم فهد البطل ورفاعي الأسطورة وحمو التنين؟! فيه رجالة اسمهم “محمد عادل” وجدعان.. عادي!".

ولاقى منشور ياسمين الخطيب تفاعلًا من متابعي الإعلامية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث رد متابع: "لو سؤال بجد: فهو جزء من الدعاية والإعلان ولفت الانتباه. مع العلم أنا مش بتفرج ع المسلسلات دي إلا ما ندر بصراحة".

بينما علق آخر ساخرًا وقال: "بالمناسبة الحكم محمد عادل لسه واخد حكم على إبراهيم فايق وغرامة 2 مليون جنيه".

أحداث مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعًا شديدًا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

أحمد العوضي عن "فهد البطل": تحد جديد بعد نجاح "حق عرب"

قال الفنان أحمد العوضي إن مسلسل "فهد البطل" جاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، ولم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب، مؤكدًا أنه بذل مجهود كبير في التحضير، وأنه وفريق العمل ناقشوا الفكرة منذ ثاني أيام عيد الفطر الماضي.

وأضاف الفنان أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومها الصغير أن العمل مع الأصدقاء يمنحه راحة كبيرة، مؤكدًا أن علاقته القوية بالسيناريست محمود حمدان مؤلف العمل سهلت عليهما تجاوز العديد من التحديات أثناء العمل. متحدثا عن التدريبات المكثفة التي خضع لها فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرًا لأن المسلسل يتناول جانب من حياة "الصعايدة".

وأشار الفنان أحمد العوضي، إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم مسلسل جديد يكون خطوة في مشواره الفني.

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