السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مؤلف "فهد البطل" يكشف كواليس مشوقة عن المسلسل الرمضاني

مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

قال السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل إن النجاح لا يأتي دون خوف وسعي مستمر، مشيرًا إلى أن البعض قد يصل إلى القمة ثم يسقط بسبب الغرور.

 

وأكد خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير أن النجاح الكبير لمسلسل "حق عرب" لم يكن مجرد ضجة على مواقع التواصل بل كان نجاحًا حقيقيًا في الشارع، وهو ما سعى لتكراره في مسلسله الجديد فهد البطل، المدعوم بقوة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وأضاف السيناريست محمود حمدان أنه يؤمن بأهمية الاستماع إلى آراء الجمهور، ويحرص على النزول إلى الشارع والجلوس على المقاهي للتحدث مع الناس لمعرفة ردود فعلهم حول أعماله الفنية، مؤكدًا: "بعد مسلسل حق عرب كنت بسأل الناس عن رأيهم في المسلسلات كلها بشكل عام وبلاقي إن حق عرب مسلسل مشترك بين كل المسلسلات، يعني يقولوا مسلسل كذا وحق عرب".

 

مسلسل عوالم خفية 

 

 

وأشار السيناريست محمود حمدان إلى أن بدايته الحقيقية كانت من خلال مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان الكبير عادل إمام، إلى جانب التعاون مع الفنانة سوسن بدر في حدوتة منسية

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