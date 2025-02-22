مؤلف "فهد البطل" يكشف كواليس مشوقة عن المسلسل الرمضاني

مؤلف "فهد البطل" يكشف كواليس مشوقة عن المسلسل الرمضاني
قال السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل إن النجاح لا يأتي دون خوف وسعي مستمر، مشيرًا إلى أن البعض قد يصل إلى القمة ثم يسقط بسبب الغرور.
وأكد خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير أن النجاح الكبير لمسلسل "حق عرب" لم يكن مجرد ضجة على مواقع التواصل بل كان نجاحًا حقيقيًا في الشارع، وهو ما سعى لتكراره في مسلسله الجديد فهد البطل، المدعوم بقوة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأضاف السيناريست محمود حمدان أنه يؤمن بأهمية الاستماع إلى آراء الجمهور، ويحرص على النزول إلى الشارع والجلوس على المقاهي للتحدث مع الناس لمعرفة ردود فعلهم حول أعماله الفنية، مؤكدًا: "بعد مسلسل حق عرب كنت بسأل الناس عن رأيهم في المسلسلات كلها بشكل عام وبلاقي إن حق عرب مسلسل مشترك بين كل المسلسلات، يعني يقولوا مسلسل كذا وحق عرب".
مسلسل عوالم خفية
وأشار السيناريست محمود حمدان إلى أن بدايته الحقيقية كانت من خلال مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان الكبير عادل إمام، إلى جانب التعاون مع الفنانة سوسن بدر في حدوتة منسية
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