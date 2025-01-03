ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، زواجها للمرة الخامسة، وذلك بعد أشهر من طلاقها.

في هذا السياق، نشرت “ياسمين”، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهي تحتضن زوجها، ووضعت “قلب” على وجه لإخفائه عن الجمهور.

في هذا السياق، حرصت “ياسمين” على توجيه رسالة للجمهور، بعد إخفاء وجه، حيث قالت في منشور لها:"شكرًا لكل الأحباء الذين هنئوني على زواجي، أود أن أوضح أني لم أرتبط برجل متزوج - كما أشاع البعض - وأن زواجنا ليس سريًا، وإخفاء صورته تم بناءًا على رغبته، لأنه ينزعج من الصخب ويكره الأضواء".

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي وحدث انفصال عقب 6 سنوات زواج.

والزيجة الثانية كانت من قاض واستمر زواجهما 3 سنوات، والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.

ومؤخرًا، أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا وغضبًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها أنها "من الممكن أن تتزوج 10 رجال في حال سمح الشرع بذلك"، ليصف البعض تصريحها بالجرئ، الذي يتناقض وحياء المرأة.

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