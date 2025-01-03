الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

ياسمين الخطيب وزوجها
ياسمين الخطيب وزوجها

 أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، زواجها للمرة الخامسة، وذلك بعد أشهر من طلاقها.

في هذا السياق، نشرت “ياسمين”، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهي تحتضن زوجها، ووضعت “قلب” على وجه لإخفائه عن الجمهور.

في هذا السياق، حرصت “ياسمين” على توجيه رسالة للجمهور، بعد إخفاء وجه، حيث قالت في منشور لها:"شكرًا لكل الأحباء الذين هنئوني على زواجي، أود أن أوضح أني لم أرتبط برجل متزوج - كما أشاع البعض - وأن زواجنا ليس سريًا، وإخفاء صورته تم بناءًا على رغبته، لأنه ينزعج من الصخب ويكره الأضواء".

 

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي وحدث انفصال عقب 6 سنوات زواج.

 

والزيجة الثانية كانت من قاض واستمر زواجهما 3 سنوات، والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.

 

ومؤخرًا، أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا وغضبًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها أنها "من الممكن أن تتزوج 10 رجال في حال سمح الشرع بذلك"، ليصف البعض تصريحها بالجرئ، الذي يتناقض وحياء المرأة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع التواصل الإجتماعى موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك المستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار احمد جلال المخرج خالد يوسف التواصل الاجتماعي احمد جلال ابراهيم

مواد متعلقة

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

بعد ارتفاعها لمدة يومين، أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

طيب وزواجه الثاني شقلب حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه

تامر حسني يحذر الجمهور الأردني من هذا الأمر

البوري بـ 185 جنيها والمرجان يبدأ من 30، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية