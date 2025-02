القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ساج لعام 2025

2/24/2025 10:15:29 AM

أقيم منذ قليل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة ـ SAG Awards، بحضور عدد كبير من ممثلي هوليوود.

وحملت قائمة الفائزين، على عدة مفاجأت، كان أبرزها، فوز النجمة سيلينا جوميز، بجائزة أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي Only Murders in the Building.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ساج كالتالي:ـ

أفضل طاقم تمثيل في فيلم سينمائي

Conclave

أفضل ممثلة في دور رئيسي

ديمي مور- The Substance

أفضل ممثل في دور رئيسي

تيموثي شالاميه- A Complete Unknown

أفضل ممثلة في دور مساعد

زوي سالدانا- Emilia Pérez

أفضل ممثل في دور مساعد

كيران كولكين عن فيلم A Real Pain

أفضل طاقم تمثيل في مسلسل درامي

Shōgun

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

آنا ساواي- Shōgun

أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا- Shōgun

أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي

Only Murders in the Building

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

مارتن شورت- Only Murders in the Building

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

جين سمارت- Hacks

أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

جيسيكا جانينج- Baby Reindeer

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

كولن فاريل- The Penguin

