الإثنين 24 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ساج لعام 2025

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

أقيم منذ قليل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة ـ SAG Awards، بحضور عدد كبير من ممثلي هوليوود.

وحملت قائمة الفائزين، على عدة مفاجأت، كان أبرزها، فوز النجمة سيلينا جوميز، بجائزة أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي Only Murders in the Building.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ساج كالتالي:ـ

أفضل طاقم تمثيل في فيلم سينمائي

Conclave

أفضل ممثلة في دور رئيسي

 ديمي مور- The Substance

أفضل ممثل في دور رئيسي

 تيموثي شالاميه- A Complete Unknown

أفضل ممثلة في دور مساعد

زوي سالدانا- Emilia Pérez

أفضل ممثل في دور مساعد

 كيران كولكين عن فيلم A Real Pain

أفضل طاقم تمثيل في مسلسل درامي

Shōgun

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

 آنا ساواي- Shōgun

أفضل ممثل في مسلسل درامي

 هيرويوكي سانادا- Shōgun

أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي

 Only Murders in the Building

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

 مارتن شورت- Only Murders in the Building

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

 جين سمارت- Hacks

أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

جيسيكا جانينج- Baby Reindeer

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

 كولن فاريل- The Penguin

 

 

 

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ساج ٢٠٢٥ جوائز ساج سيلينا ساج

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