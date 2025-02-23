السيطرة على حريق مصنع في الوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المواد الغذائية منطقة الوراق.

حريق داخل مصنع لإنتاج المواد الغذائية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات، والسيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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