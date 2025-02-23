واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أمن المنافذ يحرر 55 قضية متنوعة من بينها تهريب بضائع أجنبية

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، 2903 مخالفة مرورية متنوعة، و45 قضية فى مجال الأمن العام.



كما تم تنفيذ 260 حكم قضائى متنوع، وضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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