الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نعيم قاسم: سنكمل طريق حسن نصر الله ولو قتلنا جميعًا

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد خلال كلمته في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله: إن طريق السيد نصر الله سنكمله ولو دمرت بيوتنا على رؤوسنا وقتلنا جميعًا.

كلمة نعيم قاسم

وأضاف نعيم  قاسم: المقاومة موجودة وقوية عددًا وعدة والنصر الحتمي آتٍ وعلى "إسرائيل" أن تنسحب من المناطق التي لا تزال تحتلها. التزمنا بالاتفاق ولم تلتزم "إسرائيل" وهنا تبدأ مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب العدو.

txt

بدء مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت


واستطرد قائلا: نقطة قوة بالنسبة إلينا أننا وافقنا من منطلقاتنا على طلب العدو وقف إطلاق النار ووافقنا على طلب العدو وقف إطلاق النار لأن لا مصلحة لنا باستمرار القتال من دون أفق سياسي ولا ميداني.

وعلى وقع الغارات التي شنتها مسيرات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، انطلقت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد.

بدء مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين في بيروت

وتقاطر اللبنانيون من كل المناطق إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث امتلأت المقاعد منذ الفجر.

كما غص محيط الملعب بآلاف المشاركين الذين حملوا رايات حزب الله.

وحضرت وفود عربية وإقليمية من العراق وإيران واليمن.

وشارك وفد إيراني بالتشييع برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليباف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن نصر الله نعيم قاسم حزب الله

مواد متعلقة

بدء مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

الزمالك يقرر تفعيل بند شراء محمود بنتايك

لميس الحديدي تفتح خزائن أسرار نجيب ساويرس مساء اليوم

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

اليوم بـ50 جنيه، النواب يوافق على ضوابط تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة

جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

تشييع الجثامين بعد شهور من الوفاة.. مراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

تشييع الجثامين بعد شهور من الوفاة.. مراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية