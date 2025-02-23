نعيم قاسم: سنكمل طريق حسن نصر الله ولو قتلنا جميعًا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد خلال كلمته في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله: إن طريق السيد نصر الله سنكمله ولو دمرت بيوتنا على رؤوسنا وقتلنا جميعًا.

كلمة نعيم قاسم

وأضاف نعيم قاسم: المقاومة موجودة وقوية عددًا وعدة والنصر الحتمي آتٍ وعلى "إسرائيل" أن تنسحب من المناطق التي لا تزال تحتلها. التزمنا بالاتفاق ولم تلتزم "إسرائيل" وهنا تبدأ مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب العدو.



واستطرد قائلا: نقطة قوة بالنسبة إلينا أننا وافقنا من منطلقاتنا على طلب العدو وقف إطلاق النار ووافقنا على طلب العدو وقف إطلاق النار لأن لا مصلحة لنا باستمرار القتال من دون أفق سياسي ولا ميداني.

وعلى وقع الغارات التي شنتها مسيرات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، انطلقت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد.

بدء مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين في بيروت

وتقاطر اللبنانيون من كل المناطق إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث امتلأت المقاعد منذ الفجر.

كما غص محيط الملعب بآلاف المشاركين الذين حملوا رايات حزب الله.

وحضرت وفود عربية وإقليمية من العراق وإيران واليمن.

وشارك وفد إيراني بالتشييع برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليباف.

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