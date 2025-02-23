بث مباشر لمراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ( فيديو)

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد مراسم تشييع جثمان الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ونائبه هاشم صفي الدين وسط حضور جماهيري كبير.

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جنازة حسن نصر الله

وستُقام المراسم في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، أكبر ملاعب لبنان، حيث يتوقع حضور عشرات الآلاف من المشيعين.

تفاصيل مراسم جنازة حسن نصر الله

وتبدأ المراسم في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش) في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

وتستمر المراسم حوالي ساعة، يتخللها كلمة للأمين العام الحالي لحزب الله، نعيم قاسم، تليها صلاة الجنازة، بعد ذلك، سيتم نقل جثمان حسن نصر الله إلى مثواه الأخير في منطقة برج البراجنة قرب مطار رفيق الحريري الدولي، بينما يُنقل جثمان هاشم صفي الدين إلى مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان، وفقًا لوصيته.



الاستعدادات الأمنية لجنازة حسن نصر الله

في ظل التوقعات بحضور حشود كبيرة، رفعت القوات المسلحة اللبنانية جاهزيتها إلى 100% بدءًا من منتصف ليل السبت، مع نشر نقاط تمركز ودوريات على الطرق الرئيسية لتأمين وصول المشيعين من مختلف المناطق. كما تم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي لضمان حفظ الأمن وتسهيل حركة المرور.

واستشهد حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات. وبعد أسبوع، في 4 أكتوبر 2024، تم اغتيال خليفته، هاشم صفي الدين، في غارة مماثلة، وتأتي مراسم التشييع اليوم بعد فترة من التوترات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.

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