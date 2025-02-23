الأحد 23 فبراير 2025
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بدء مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت

تشييع نصر الله،فيتو
تشييع نصر الله،فيتو

على وقع الغارات التي شنتها مسيرات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، انطلقت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد.

بدء مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين في بيروت

وتقاطر اللبنانيون من كل المناطق إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث امتلأت المقاعد منذ الفجر.

كما غص محيط الملعب بآلاف المشاركين الذين حملوا رايات حزب الله.

وحضرت وفود عربية وإقليمية من العراق وإيران واليمن.

وشارك وفد إيراني بالتشييع برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليباف.

كما حضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بصفته الشخصية وممثلا عن الرئيس اللبناني جوزيف عون.

ويشارك في المراسم أيضا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

بالتزامن، استهدفت غاراتان إسرائيليتان اليوم الأحد، محيط بلدتي القليلة وأنصار في جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارة استهدفت المنطقة بين ديرقانون النهر ومعروب في الجنوب.

كما شنت طائرة إسرائيلية غارة على منطقة بريصا في جرود الهرمل شرق لبنان.

وشهدت الأجواء اللبنانية، اليوم الأحد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت.

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