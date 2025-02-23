جيش الاحتلال يعتقل 200 فلسطيني بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اعتقال 200 فلسطيني واستشهاد نحو 71 مسلحا في العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات بالضفة الغربية

ومنذ 21 يناير الماضي وسع جيش الاحتلال عدوانه في مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، خاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأنه تم رصد تحرك لدبابات تابعة للواء المدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة جنين، وذلك لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرك دبابات باتجاه الضفة الغربية

ويأتي هذا التطور في إطار عملية عسكرية جديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أشار الموقع إلى أن هذه الدبابات ستشارك في العملية الجارية حاليًا في جنين.

ومن جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتزم استخدام الدبابات في معارك الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي".

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