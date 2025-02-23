الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعتقل 200 فلسطيني بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اعتقال  200 فلسطيني واستشهاد نحو 71 مسلحا في العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات بالضفة الغربية 

ومنذ 21 يناير الماضي وسع جيش الاحتلال عدوانه في مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، خاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

txt

الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن 21

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأنه تم رصد تحرك لدبابات تابعة للواء المدرعات بجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة جنين، وذلك لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرك دبابات باتجاه الضفة الغربية 

ويأتي هذا التطور في إطار عملية عسكرية جديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أشار الموقع إلى أن هذه الدبابات ستشارك في العملية الجارية حاليًا في جنين.

ومن جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتزم استخدام الدبابات في معارك الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الضفة الغربية طوباس جنين

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن 21

نتنياهو من مخيم طولكرم: أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

بث مباشر لمراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ( فيديو)

نائب مطروح يرفض تصريحات رجل أعمال بشأن تعطيل الاستثمار بالمحافظة

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

المزيد
الجريدة الرسمية