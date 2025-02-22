السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الحدود السورية اللبنانية

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم  الجمعة، عن تنفيذ غارات جوية استهدفت محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية، زاعمًا أن "حزب الله" يستخدمها لنقل أسلحة إلى داخل لبنان. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الحدود السورية اللبنانية 

وجاء في بيان جيش الاحتلال: "أغارت طائرات حربية  على محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية، والتي يستخدمها حزب الله في محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان". 

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جيش الاحتلال يزعم: محاولات حزب الله لنقل أسلحة خرق لاتفاق لبنان

وادعى جيش الاحتلال  أن هذه المحاولات تشكل "خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان". وأكد البيان أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، ومنع أي محاولة تموضع لـ"حزب الله".

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات أدت إلى  تدمير جسر يستخدمه النازحون، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، بما في ذلك تضرر ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح بعض المنازل. كما تعرضت مدرسة براعم المستقبل الرسمية في بلدة المحطة لأضرار نتيجة القصف.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي شن هجومًا على مدينة حمص وسط سوريا. 

 

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جيش الاحتلال لبنان الحدود السورية اللبنانية حزب الله

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