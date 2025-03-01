القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد بن عبد الله المتعبد بتلاوته المقصورة سوره وآياته بين دفتي المصحف ومع قدوم شهر رمضان يبدأ الكثيرون في قراءة وتدارس القرآن الكريم، كتاب الله تعالى المنزل في شهر رمضان، والقرآن الكريم هو كتاب الله المعجز الذي تحدى الله به الإنس والجن وسائر المخلوقات، وفي شهر القرآن قررنا أن نتدارس معكم بعض آياته ومعلومات عن سور وآيات القرآن الكريم، نبدأها بالسؤال عن أول آية وأول سورة نزلت كاملة من القرآن الكريم.

أول آية وأول سورة نزلت كاملة في القرآن الكريم

أول آية نزلت من القرآن الكريم

اختلف أهل العلم في أول آية نزلت من القرآن:

وبحسب كتاب "الحديث في علوم القرآن والحديث" لـ حسن أيوب، اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال: أحدها: وهو الصحيح الذي ذهب إليه أكثر الأئمة كما قال ابن حجر أنه: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ لحديث بدء الوحي الذي رواه الشيخان. وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول سورة نزلت من القرآن: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

القول الثاني: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

فقد روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قلت: أو اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ. قال:

أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو «يعني جبريل» فأخذتني رجفة فأتيت خديجة، فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ» وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذا الحديث بأن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار، وعبّر بعضهم عن هذا بقوله:

أول ما نزل للنبوة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وأول ما نزل للرسالة يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، ويدل على ذلك قوله في حديث جابر: فإذا هو يعني جبريل، وذلك يدل على أنه رآه قبل هذه المرة.

القول الثالث: سورة الفاتحة. ودليله حديث ضعيف أخرجه البيهقي في الدلائل كما أخرجه الواحدي.

أول آية وأول سورة نزلت كاملة في القرآن الكريم

أول سورة نزلت كاملة من القرآن الكريم

اختلف العلماء في تحديد أول سورة من سور القرآن أنزلت كاملة، فقيل: إنها سورة المدثر، وهذا ما رجحه الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان، وذلك في معرض توفيقه بين هذا وما قيل من نزول سورة العلق أولًا.. حيث قال: إنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا بأن تكون سورة المدثر نزلت بكاملها قبل نزول سورة العلق، فإنها أول ما نزل منها صدرها.

وقيل: إن أول سورة أنزلت مرة واحدة هي الفاتحة، لما روى الطبراني عن أبي ميسرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصوت انطلق هاربًا، وذكر نزول الملك وقوله قل: الحمد لله رب العالمين... الحديث. قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وهذا الخبر منقطع، وأثبت الأقاويل اقرأ باسم ربك، ويليه في القوة يا أيها المدثر.

وهناك طريق للجمع بين الأقاويل فيقال: أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك.. وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر.. وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة.

والحاصل أن الخلاف واقع بين هذه السور الثلاث: العلق، والمدثر، والفاتحة؛ إلا أن أكثر أهل العلم مال إلى أن العلق لم تنزل كاملة، وبقي الخلاف منحصرًا بين المدثر والفاتحة، والراجح أن أول ما نزل كاملًا هو المدثر، وهو ما ذهب إليه السيوطي.

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