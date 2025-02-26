مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات مارس 2025 بسبب رمضان

كشفت تقارير خلال الساعات الماضية عن تأجيل امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وقد أثارت هذه التقارير الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور حول مدى صحتها.

حقيقة تأجيل امتحانات مارس 2025

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تأجيل الامتحانات غير صحيح، مشددًا على عدم صدور أي قرارات رسمية بهذا الشأن، موضحا أن امتحانات شهر مارس ستُعقد في موعدها المحدد وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، دون أي تعديلات أو تأجيل.

كما حثت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور على عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

موعد امتحانات شهر مارس 2025

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، ستُجرى امتحانات شهر مارس 2025 لجميع صفوف النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وستشمل المناهج التي تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى موعد الامتحانات، وذلك لضمان تقييم الطلاب بشكل عادل.

نظام الامتحانات الشهرية والنهائية

وأوضحت الوزارة أن نظام التقييم خلال الفصل الدراسي الثاني 2025 يشمل اختبارين شهريين، الأول في مارس والثاني في أبريل، ثم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الاختبارات الشهرية، بهدف قياس مستوى تحصيل الطلاب بشكل دوري.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي تطبق على جميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، وبحسب الجدول الزمني، فإن:

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية العام الدراسي: الخميس 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا من الدراسة الفعلية.



مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

ووفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، فإن:

امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق يوم السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

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