ساعات قليلة ويستقبل المسلمون شهر رمضان بفرحة غامرة، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومن أجمل العادات التي يحرص عليها الكثيرون ترديد دعاء استقبال شهر رمضان، أو دعاء رؤية الهلال واستقبال شهر رمضان تعبيرًا عن الامتنان لهذا الشهر الكريم، سائلين لله تعالى أن يُعينهم على الصيام والقيام، ويعد استقبال شهر رمضان الكريم من الأمور المحببة إلي النفوس.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلون الشهر الكريم قبله بستة أشهر كما ورد بذلك الأثر، ثم جاء التابعون من بعدهم وتوارثو ا هذا الأمر، وصار دعاء استقبال شهر رمضان مستحسنا وفيما يلي نستعرض معكم دعاء استقبال شهر رمضان، وهل ورد عن النبي؟ فإلى التفاصيل.

دعاء نية الصيام

اللهم إني نويت صيام رمضان كاملًا لوجهك الكريم، فاجعلني من المقبولين والمغفور لهم، وبارك لي فيه.

اللهم تقبل مني طاعتي، واكتب لي الأجر العظيم.

اللهم اجعل صيامي خالصًا لك، وأعني على صيامه وقيامه، وتقبل مني صومي واغفر لي ذنوبي.

اللهم أعني على الصيام والقيام، واغفر لي وارحمني، واجعلني من المقبولين والمغفور لهم في هذا الشهر المبارك.

اللهم تقبل صيامي واجعلني من الذين ينالون رحمتك وعفوك، وأعنّي على فعل الخيرات وترك المنكرات.

اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء استقبال شهر رمضان. هل ورد عن النبي

أدعية استقبال شهر رمضان

اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله.

اللهم بلغنا رمضان، ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من أولئك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.

اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

اللهم اجعل لنا في هذه الأيام الفضيلة بداية لكل خير وفرح.

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ».

«اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة، واجعلنا فيه من المقبولين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعنا على شكرك وحسن عبادتك يا كريم».

«اَللّهُمَّ اجْعَل لنا في هذا الشهر نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنا فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذ بنواصينا إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين»

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في راحة بال ونتمتع بصحة وعافية، وأن تجعل هذا الشهر المبارك نهاية المعاصي التي قد ارتكبناها وأعنا على أن نعبدك في هذا الشهر عبادة ترضيك وترضينا.

اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إنَّك عفو تحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا، يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجاتِ وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

لا يوجد ذكر خاص عند رؤية هلال رمضان وإنما الوارد عند رؤية أي هلال من الأهلة هو ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.

وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد - ثلاثا - أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا. والحديث ضعف بعض أهل العلم.

دعاء استقبال شهر رمضان. هل ورد عن النبي

حكم دعاء استقبال شهر رمضان

برغم أنه لم يرد في الشرع الحنيف دعاء مخصوص في استقبال شهر رمضان، فإن البعض يعتبر هذا الأمر من الأمور المستحدثة في الدين وكل محدثة بدعة مطالبين بعدم الابتداع في الدين، فيما يرى البعض الآخر جواز هذا الأمر كونه من باب الذكر وكون الدعاء مشروع في كل وقت وحين، إلا أنهم نبهوا أيضا إلى أن هذا الأمر -دعاء استقبال شهر رمضان- لم يرد عن النبي.

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