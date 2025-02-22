أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة كبيرة في سعر جرام الذهب.. مطالبات بحل مجلس اتحاد منتجي الدواجن.. وإقبال كثيف من المواطنين على معرض أهلًا رمضان

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نسبة 87.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.4 % والعرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

علق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي "كتاكيت التسمين" والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وإحالتهم إلى النيابة العامة.

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على الفور إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تداعيات حادث وقوع خلل بخزان مياه مغذ لإحدى الغلايات بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة، والذي أسفر عن إصابة أربعة من العاملين.

شهد سعر السكر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، كما شهد إقبالا من المستهلكين خلال هذه الفترة استعدادا لشهر رمضان المبارك، والذي يعد أهم السلع خلال الشهر الكريم.

تشهد أسعار الألومنيوم خلال شهر فبراير الجاري، استقرارًا ملحوظًا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية.

أكد المهندس محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات،, أن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية، ويزخر بفرص كبيرة لمن يرغب في الاستثمار، لافتا إلى أن النجاح يتطلب دراسة جيدة للسوق، وفهمًا للتحديات مثل تكاليف الإنتاج والمنافسة.

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.

شهدت أسعار الذهب عيار 21، ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال شهر فبراير الجارى داخل الأسواق وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال العام الجارى.

حيث قفز سعر الجرام 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية ما يقرب من 225 جنيها خلال الشهر الجارى، وزاد سعر الجرام من 3920 جنيه في نهاية يناير الماضي إلى 4145 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجارى.

رصدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري إقبالًا كثيفًا من المواطنين على معرض أهلًا رمضان الرئيسي المُقام حاليًا بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، وذلك خلال اليوم السادس (اليوم السبت 22-2-2025) منذ انطلاق فعاليات المعرض رسميًا الإثنين الماضي.

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