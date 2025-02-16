أيمن العشري يطالب المواطنين بالاستفادة من توافر السلع بأسعار مخفضة بمعرض أهلًا رمضان

وجّه أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية الشكر للقيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته الدائمة لدعم المواطنين في كل مكان على مستوى الجمهورية بسلع ذات أسعار مخفضة من خلال المعارض وغيرها من الآليات التي توفر السلع بأسعار مخفضة.

افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية

جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندسة مني البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة.

وشارك من مجلس إدارة غرفة القاهرة شريف يحيي نائب رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد امين صندوق الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة احمد الوسيمي وابهاب سعيد.

ودعا "العشري" المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من السلع المتوفرة بالمعرض، وكونه قريبًا من محطة مترو أرض المعارض يعتبر ميزة للوصول إليه بسهولة، وهناك تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%، حيث يوفر المعرض كافة السلع الأساسية والرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وأضاف " العشري" ان هذا المعرض يُعد دعمًا أيضًا للتجارة الداخلية بترويج الحركة التجارية من خلال زيادة نسبة الشراء نتيجة الخصومات التي تتم على أسعار السلع، والتي تحرص عليها الغرفة التي وفرت للعارضين الأماكن مجانًا ودون تحمل أي تكلفة، حيث تحملت الغرفة تكلفة كافة التجهيزات مقابل أن يقدم العارضون أكبر نسبة خصم على أسعار السلع.

وأكّد "العشري" أن هناك متابعة لحظية للمعرض خلال فترة إقامته خاصة فيما يتعلق بنسب التخفيضات وجودة السلع وتنوعها، وسيتم رصد آراء المواطنين وكذلك العارضين ؛ من أجل إنجاح هذا المعرض لتستكمل غرفة القاهرة مسيرتها ودورها المجتمعي في دعم أهالينا وتخفيف العبء عنهم في ظل الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

وختم رئيس غرفة القاهرة: نشكر كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة على تكامل الأدوار وتعاونها معنا لتقديم خدمة متميزة للمواطنين

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