الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أيمن العشري يطالب المواطنين بالاستفادة من توافر السلع بأسعار مخفضة بمعرض أهلًا رمضان

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا رمضان 2025

وجّه أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية الشكر للقيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته الدائمة لدعم المواطنين في كل مكان على مستوى الجمهورية بسلع ذات أسعار مخفضة من خلال المعارض وغيرها من الآليات التي توفر السلع بأسعار مخفضة.

 افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية

جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندسة مني البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة.

وشارك من مجلس إدارة غرفة القاهرة شريف يحيي نائب رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد امين صندوق الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة احمد الوسيمي وابهاب سعيد.

ودعا "العشري" المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من السلع المتوفرة بالمعرض، وكونه قريبًا من محطة مترو أرض المعارض يعتبر ميزة  للوصول إليه بسهولة، وهناك تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%، حيث يوفر المعرض كافة السلع الأساسية والرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف " العشري" ان هذا المعرض يُعد دعمًا أيضًا للتجارة الداخلية بترويج الحركة التجارية من خلال زيادة نسبة الشراء نتيجة الخصومات التي تتم على أسعار السلع، والتي تحرص عليها الغرفة التي وفرت للعارضين الأماكن مجانًا ودون تحمل أي تكلفة، حيث تحملت الغرفة تكلفة كافة التجهيزات مقابل أن يقدم العارضون أكبر نسبة خصم على أسعار السلع.

وأكّد "العشري" أن هناك متابعة لحظية للمعرض خلال فترة إقامته خاصة فيما يتعلق بنسب التخفيضات وجودة السلع وتنوعها، وسيتم رصد آراء المواطنين وكذلك العارضين ؛ من أجل إنجاح هذا المعرض لتستكمل غرفة القاهرة مسيرتها ودورها المجتمعي في دعم أهالينا وتخفيف العبء عنهم في ظل الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

وختم رئيس غرفة القاهرة: نشكر كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة على تكامل الأدوار وتعاونها معنا لتقديم خدمة متميزة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية التجارة الداخلية الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقاهرة الغرف التجارية تنمية المشروعات المتوسطة حماية المستهلك رئيس الغرفة التجارية رئيس جهاز حماية المستهلك شهر رمضان غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية معرض اهلا رمضان 2025 أهلا رمضان
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

القصة الكاملة لأزمة رجل مباراة الزمالك وبتروجت

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

ليلة تألق عبد الله وعاشور، الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية ويتصدر الدوري المصري

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية