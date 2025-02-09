غرفة الصناعات النسيجية: 5 محاور لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أكد المهندس محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديري للمفروشات، أنه في ظل هذه التحديات، فإن هناك فرصًا كبيرة يمكن للمصدرين المصريين استغلالها لضمان استدامة النمو وزيادة القدرة التنافسية، وأهمها:



1. تحسين الجودة وزيادة القيمة المضافة

• الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير التصاميم المبتكرة، وتبني معايير الجودة العالمية لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

• التركيز على إنتاج ملابس ومفروشات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث يتزايد الطلب العالمي على المنتجات البيئية المعتمدة.

2. التوسع في التجارة الإلكترونية



وقال غزال أصبح التسوق الإلكتروني أحد أهم محركات التجارة الدولية، لذا يجب زيادة التعاون مع منصات البيع الكبرى مثل أمازون، علي بابا، وزالاندو، واستهداف الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر البيع المباشر أونلاين.

• تطوير منصات مصرية خاصة بالتصدير الإلكتروني يمكن أن يعزز فرص الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.



3. تنويع الأسواق الخارجية

• إلى جانب الولايات المتحدة، يجب تعزيز التواجد في أسواق أوروبا (مثل إيطاليا، ألمانيا، المجر، واليونان)، وأسواق إفريقيا وآسيا، وذلك للحد من الاعتماد على سوق واحد فقط.

• استغلال الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية لتوسيع قاعدة العملاء.

• تعزيز التعاون مع اليونان كمركز استراتيجي لتوزيع المنتجات المصرية في جنوب أوروبا وشرق المتوسط، حيث تتمتع اليونان بعلاقات تجارية قوية مع الأسواق الأوروبية الكبرى.



4. دعم حكومي أقوى للمصدرين

• تحتاج الحكومة إلى تقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مثل تسهيلات تمويلية، دعم لوجيستي، وإعفاءات ضريبية، لضمان استمرار التوسع في الأسواق العالمية.

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80% من إجمالي مصانع القطاع، من خلال برامج تمويل منخفضة التكلفة وتعزيز الابتكار.

5. تعزيز التصنيع المحلي

• الاعتماد بشكل أكبر على المواد الخام المحلية لتقليل التكاليف وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية.

• دعم مصانع الغزل والنسيج المحلية لضمان توفر الخامات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

التوقعات لعام 2025

وقال غزال، إنه على الرغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر مرشح لمواصلة النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل، منها:

• استمرار نمو الطلب في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

• زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة المنتجات.

• التوسع في التجارة الإلكترونية، التي أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو.

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