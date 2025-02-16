بعد مرور 16 يومًا من فتح الاستيراد، أسعار الكتاكيت تواصل الارتفاع، شعبة الثروة الداجنة: قرار الزراعة صدر متأخرًا وهذا تأثيره على أسعار الدواجن في شهر رمضان

واصلت أسعار الكتاكيت الارتفاع في الأسواق، ليصل سعر الكتكوت الأبيض لـ 57.5 جنيه، معاودًا موجته الارتفاعية، بعد فترة انخفاضات قصيرة، اعتبرها البعض في قطاع الثروة الداجنة بشرة خير لانخفاض الكتكوت، ليتمكن المنتجين من بدء دورات إنتاجية جديدة تكفي لسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان 2025.

الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: فتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب

الانخفاضات المؤقتة في سعر الكتكوت الأبيض؛ تلت أيضًا إعلان وزير الزراعة فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخضب نهاية يناير الماضي، إذ أعلن الدكتور علاء فاروق في 31 يناير 2025 في تصريحات صحفية رسمية: «بدأنا فتح الاستيراد أمام البيض المخصب الخاص بالكتاكيت وبيض المائدة لمنع أي تحركات سعرية».

أسعار الكتكوت

استجابة من غرفة صناعة الدواجن لتخفيض أسعار الدواجن والبيض

وتابع وزير الزراعة: «وبعد ذلك حدث استجابة من غرفة صناعة الدواجن بعدها لاحظنا تخفيض فيأسعار الدواجن والبيض، وبالتالي لن نشهد أي ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة».

فلماذا عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع، وهل يساهم استيراد الكتكوت والبيض المخصب في الحد من ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟

د. عبد العزيز السيد

تأثير ارتفاع سعر الكتاكيت على أسعار الدواجن والبيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن ارتفاع سعر الدواجن والبيض يرجع إلى ارتفاع أسعار الكتكوت بصورة مبالغ فيها ودون وجود أسباب تبرر هذا الارتفاع.

اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت ارتفع ليمثل أكثر من 55% من تكلفة إنتاج الدواجن

وأضاف «السيد» أن سعر الكتكوت ارتفع ارتفاعات كبيرة ليمثل أكثر من 55% من تكلفة إنتاج الدواجن، وهو أمر مبالغ فيه جدًا، الذي معها جدد مطالبه للحكومة بضرورة للعمل على تحديد أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت بهذه الصورة المبالغ فيها.

قرار فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصب صدر متأخرًا

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة؛ إلى أن قرار فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصب بالرغم من أنه أصبح ضرورة لانقاذ القطاع، إلا أنه جاء متأخرًا كثيرًا، إذ إن وزير الزراعة أعلن فتح باب الاستيراد نهاية يناير الماضي، وهو موعد متأخر جدًا، بالنسبة للاستعداد لشهر رمضان الكريم.

أسعار الدواجن والبيض والكتكوت

فتح الاستيراد لن يحل الأزمة خلال رمضان

وأوضح «السيد» أن الدورة الإنتاجية للدواجن محددة، وعليه فتح الاستيراد قبل شهر رمضان بأسبوعين أو 3 أسابيع، يعني أن الدواجن ستطرح في الأسواق نهاية شهر رمضان وفي عيد الفطر، وهي فترة يقل فيها استهلاك الدواجن، إذ يفضل المواطنون تناول اللحوم والأسماك، وعليه فإن فتح استيراد البيض المخصب والكتاكيت لن يحل الأزمة خلال الشهر الكريم.

اسعار الدواجن

الأهم من اتخاذ القرار اختيار التوقيت المناسب له

وأكد أنه مع أي قرار تتخذه الحكومة للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة الدواجن والبيض، لكن الأهم من اتخاذ القرار اختيار التوقيت المناسب له، إذ كان لابد من الاستعداد لشهر رمضان بفتح استيراد الكتكوت والبيض والمخصب باكرًا، والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن.

اسعار الكتكوت

زيادة الطاقة الإنتاجية الحل للحد من ارتفاعات الأسعار

وشدد «السيد» على أن زيادة الطاقة الإنتاجية في المزارع هو الحل للحد من ارتفاعات الأسعار في القطاع.

ترك السوق لمعطيات العرض والطلب لا يساهم في الحد من الارتفاعات

وأشار إلى أن ترك السوق لمعطيات العرض والطلب لا يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة وأنها أداة غير منضبطة، فلا يجب أن يكون المعيار المتحكم في تحديد الاسعار يرجع إلى الكميات المعروضة من المنتج وطلبات الشراء.

أسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق؛ نستعرض اسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، وفي الشركات، وفقًا لأخر تحديث، وجاءت كالآتي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 50 إلى 57.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 38 و38.5 جنيه.

أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيها إلى 16 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 70 جنيهًا.

أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 54 إلى 56.5 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 57.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 50 إلى 56 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 50 جنيهًا.

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