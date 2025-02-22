مطالبات بحل مجلس اتحاد منتجي الدواجن بعد ثبوت تورطه في المخالفات

علق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي "كتاكيت التسمين" والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وإحالتهم إلى النيابة العامة.

د. عبدالعزيز السيد

الأهم من إصدار القرار النتيجة السريعة له

وقال «السيد» لـ «فيتو» إن الأهم من إصدار القرار النتيجة السريعة له، بأن يكون هناك ردع سريع يعود بالنفع على السوق، وعلى أسعار المنتجات، وألا يأخذ قرار الإحالة والتحقيقات وقتا أطول، دون تنفيذ قرار سريع.

فرض الغرامة ليس الحل الأمثل أو ذا جدوى

وأضاف أن فرض غرامة فقط ليس الحل الأمثل أو ذا جدوى، لأن الغرامة ليست بذات قيمة المكاسب التي حققتها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، فالشركات رفعت أسعار الكتاكيت إلى سعر مبالغ فيه لما يقرب من عامين،، وحققت أرباحا طائلة من هذه الأسعار، التي دفع ثمنها المواطن الذي ارتفعت عليه أسعار الدواجن متأثرة بزيادة سعر الكتكوت.

نطالب بالردع السريع وأن يكون الحسم في هذه القضايا سريعًا

وأشار إلى أن تكلفة الكتكوت لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا، فكيف يصل لسعر يتخطى الـ 60 جنيهًا، لذلك نؤيد كشعبة الثروة الداجنة قرار جهاز حماية المنافسة، ولكن نطالب بالردع السريع، وأن يكون الحسم في هذه القضايا سريعًا، لما ترتب عليها من تأثير سلبي على المواطنين.

الشكر إلى وزارة الزراعة التي وجهت الجهاز لثبوت المخالفات

ووجه «السيد» الشكر إلى وزارة الزراعة التي وجهت الجهاز لثبوت المخالفات، إذ تحدثنا كثيرًا عن الارتفاعات الجزافية في أسعار الكتاكيت وتأثيرها خلال العامين الماضيين على سعر الدواجن.

أسعار البيض مازالت مرتفعة مقارنة بتكلفة إنتاجها

وتابع: أن أسعار البيض أيضًا مازالت مرتفعة مقارنة بتكلفة إنتاجها، فوفقًا لما يؤكده منتجو البيض فإن الكرتونة تحتاج إلى 6 كيلوات من العلف، وبحساب التكلفة فإنه من المفترض ألا يزيد سعر البيض عن 120 جنيهًا للكرتونة.

ضرورة التحرك الحكومي لمواجهة الارتفاعات في سعر البيض

وقال إن البيض من السلع الضرورية التي يستهلكها المواطنون أكثر من الدواجن، ويجب أن يحدث تحرك إيجابي من الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار البيض، خاصة وأن الحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج وعليه يجب توفير المنتجات بأسعار تلائم التكلفة، وعدم استغلال احتياج الناس للسلع الغذائية بالعمل على تحقيق الأرباح غير المستحقة، إذ لا تعني أبدًا آليات السوق الحر فرض الممارسات الاحتكارية لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

استنكار تورط اتحاد منتجي الدواجن في المخالفات

واستنكر الدكتور عبدالعزيز السيد؛ ثبوت مخالفة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات، متسائلًا كيف يتورط اتحاد منتجي الدواجن في مخالفة دوره المنوط به، والذي يشمل تعضيد زيادة الثروة الداجنة وتنمية استثماراتها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها؟!

المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن

وطالب «السيد» بضرورة حل مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في حال ثبوت تورطه فيما يخالف دوره.

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