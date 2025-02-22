السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد موقع حادث الخزان بشركة غزل المحلة (صور)

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على الفور إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تداعيات حادث وقوع خلل بخزان مياه مغذ لإحدى الغلايات بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة، والذي أسفر عن إصابة أربعة من العاملين.

وقام الوزير يرافقه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بزيارة ثلاثة من المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى المحلة العام، كما توجه الوزير لزيارة المصاب الرابع الذي يتلقى العلاج بمستشفى جامعة المنصورة، حيث حرص على لقاء أسر المصابين والاطمئنان على الخدمات المقدمة.

تقديم الدعم الكامل والرعاية الطبية اللازمة للمصابين

 

وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تقديم الدعم الكامل والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وشدد على متابعة حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء. ووجه الوزير الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرف إعانة عاجلة لكل مصاب بقيمة 50 ألف جنيه، داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه الوزير خلال تفقده موقع الحادث بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث ومراجعة حالة المحطة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الحادث مرة أخرى، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي حرائق.

جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة

 

ونفى الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ما يتم تداوله من فيديوهات وصور وأخبار مغلوطة حول وقوع انفجار كبير أو حرائق أو خسائر واسعة ناتجة عن الحادث، مؤكدا أن  العمل مستمر بشكل طبيعي في الشركة، وأن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره في هذا الشأن. وأضاف أن المحطة من المخطط دخولها ضمن أعمال رفع كفاءة المباني القائمة بالشركة إلى جانب مشروع التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعمال العام الخدمات المقدمة العضو المنتدب التنفيذي القابضة للقطن والغزل والنسيج المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام رواد مواقع التواصل الاجتماعي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

الأكثر قراءة

شاهد تيفو جماهير الزمالك في مباراة الأهلي

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

استمرار التعادل السلبي بين الأهلي والزمالك بعد 30 دقيقة

تشكيل الزمالك أمام الأهلي، زيزو يقود الهجوم وصلاح مصدق أساسي

منوعات

المزيد

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 22/2/2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية