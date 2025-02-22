زيادة كبيرة في سعر جرام الذهب عيار 21 داخل الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب عيار 21، ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال شهر فبراير الجارى داخل الأسواق وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال العام الجارى.

حيث قفز سعر الجرام 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية ما يقرب من 225 جنيها خلال الشهر الجارى، وزاد سعر الجرام من 3920 جنيه في نهاية يناير الماضي إلى 4145 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجارى.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات أمس، لتنزل عن المستوى التاريخي الذي سجلته في الجلسة السابقة، لكنها ما زالت في طريقها نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مستفيدة من الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2927.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0501 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار الخميس.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5بالمئة إلى 2942 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 32.79 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 970.28 دولار ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 969.84 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتراجع البلاتين بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن، فيما ارتفعت الفضة بأكثر من اثنين بالمئة والبلاديوم بواحد بالمئة.

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