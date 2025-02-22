محمود غزال يكشف عن فرص استثمارية واعدة بقطاع الغزل والنسيج

أكد المهندس محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات،, أن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية، ويزخر بفرص كبيرة لمن يرغب في الاستثمار، لافتا إلى أن النجاح يتطلب دراسة جيدة للسوق، وفهمًا للتحديات مثل تكاليف الإنتاج والمنافسة

جاء ذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل بعنوان “دراسة جدوى لكيفية البدء بمشروع صغير في قطاع الغزل والنسيج”، بحضور مجموعة من رواد الأعمال الشباب والمهتمين بالقطاع. مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين الشباب بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة عند بدء مشروعاتهم.

واستعرض غزال رؤية متكاملة حول أساسيات دراسة الجدوى، والعوامل المؤثرة في نجاح المشاريع الصغيرة داخل قطاع الغزل والنسيج، مع التركيز على الفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الجدد.

قطاع تصنيع الملابس يُساهم بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي

‎أضاف أن هذه الورشة تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن صناعة النسيج تساهم في الاقتصاد المصري بصورة کبيرة جدًا حيث يُساهم قطاع تصنيع الملابس بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف حوالي ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر، وفي الوقت نفسه أصبحت مصر ذات طبيعة تنافسية من حيث تكلفة العمالة في جميع أنحاء العالم

واشار عضو المجلس التصديري للمفروشات، الى اهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80% من إجمالي مصانع القطاع، من خلال برامج تمويل منخفضة التكلفة وتعزيز الابتكار.

واشار إلى اهمية تقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مثل تسهيلات تمويلية، دعم لوجيستي، وإعفاءات ضريبية، لضمان استمرار التوسع في الأسواق العالمية.



وقال أنه في ظل هذه التحديات، فإن هناك فرصًا كبيرة يمكن للمصدرين المصريين استغلالها لضمان استدامة النمو وزيادة القدرة التنافسية، وأهمها:لاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير التصاميم المبتكرة، وتبني معايير الجودة العالمية لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية. فضلا عن التركيز على إنتاج ملابس ومفروشات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث يتزايد الطلب العالمي على المنتجات البيئية المعتمدة.

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