السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو وتستنجد بترامب

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

 قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم السبت إنه لا يزال هناك 63 محتجزا في جحيم غزة لليوم 505.

 

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو وتستنجد بترامب

 وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "نتنياهو يعرقل صفقة التبادل لإرضاء شركائه في الائتلاف على حساب المحتجزين".

وتابعت: "كيف يعقل أن يكون الرئيس ترامب ومبعوثه ويتكوف ملتزمين بإعادة المحتجزين أكثر من نتنياهو؟".

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإتمام صفقة الأسرى 

 واستطردت: نسمع ونرى كل المحاولات لعرقلة المرحلة الثانية من صفقة التبادل والتخلي عمن تبقى في الأسر، ونعلم بوجود من يحاول إقناعك (نتنياهو) بضرورة تدمير حكم حماس، لكن هذا يعني حكما بإعدام المحتجزين.


وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "يجب إعادة المحتجزين أولا، ومن ثم معالجة المسائل المتبقية وحكومتنا تعرقل الانتقال للمرحلة الثانية ونطلب منك (ترامب) الضغط عليهم وإعادة الأسرى مرة واحدة".

وقالت: "يجب ألا يدفع المحتجزون ثمن إخفاق الحكومة ويجب التوصل فورا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل".

وأضافت: "علينا مواصلة الحراك الاحتجاجي حتى تتم إعادة جميع المحتجزين.هناك مقترح للتوصل إلى صفقة تبادل دفعة واحدة والإدارة الأميركية تدعم ذلك".

واختتمت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "حماس مستعدة لإعادة المحتجزين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وعلى إسرائيل الموافقة".

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