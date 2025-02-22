السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

سجون الاحتلال: كتابة عبارات جديدة على قمصان الأسرى الفلسطينيين

الأسري الفلسطينيين،فيتو
الأسري الفلسطينيين،فيتو

 كشفت مصلحة السجون الإسرائيلية عن قمصان جديدة أُلبست للأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من الصفقة، ردا  على ما تسميه "حفلات التحرير" التي تقيمها حماس خلال تسليم الاسرى.

 

العبارة الجديدة على ملابس أسرى فلسطينيين

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، فإن العبارة الجديدة هي: "أطارد أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى القضاء عليهم".

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو إلى "اختيار الحياة بدل الألم" والمضي قدمًا في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

 

حماس كررت استعدادها لإبرام اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين

وأشارت القناة 12 إلى أن حماس كررت استعدادها لإبرام اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

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