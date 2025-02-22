حوار مع روبوت!

سألت أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي سؤالًا مباشرًا: ما أكثر شيء تحتاجه أمتنا الإسلامية؟ فجاءت إجابته وافية شاملة تضع النقاط على الحروف؛ إذ قال إننا نحتاج إلى عدة أمور جوهرية للنهوض وتحقيق التقدم، أهمها الوحدة والتكامل وتجاوز الخلافات الطائفية والسياسية والعمل على تحقيق تعاون اقتصادي وعلمي وثقافي بين الدول الإسلامية..

ترى ماذا لو طبقنا ذلك، واتحدت إرادة ملياري مسلم حول العالم وتلاقت إرادة حكامهم على التعاون والتآزر عملًا بقول ربهم "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"!



الذكاء الاصطناعي وضع يده على حقيقة يتناساها كثيرون وهى ضرورة الاستثمار في البحث العلمي والتقني، وتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع التحديات المعاصرة، والاهتمام بتعليم القيم الإسلامية الصحيحة، فما تقدمت الإمبراطورية العربية الإسلامية إلا بالعلم وهو نستلهمه من دعوة ربنا إلى ضرورة القراءة وتحصيل العلم في أولى آيات القرآن الكريم بقوله: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ".



الوعي والفهم الصحيح للدين فريضة تكاد تكون غائبة في مجتمعاتنا التي تدين بالإسلام؛ ذلك أن نشر الفهم الوسطي للإسلام القائم على الاعتدال والرحمة، بعيدًا عن التطرف والانحراف، وربط الدين بمتطلبات العصر دون تحريف ليس في أحسن أحواله؛ وإلا ما اجتمع قادة المذاهب للحوار الإسلامي الإسلامي في البحرين قبل يومين وخرجوا بتوصيات سوف أفرد لها مقالًا آخر لأهميتها البالغة في تلك المرحلة الفارقة من عمر أمتنا.



أما المحطة الرابعة للأولويات التي تحتاجها أمتنا بحسب رؤية الذكاء الاصطناعي فهي تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد؛ ذلك أن تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي الذي يعيق التنمية من شأنه أن يحدث نهضة كبرى، فالله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وليس هناك أمة مؤمنة تغيب عنها فضيلة العدالة، فالإيمان من شروطه العدل أما الظلم والجور فيتنافيان تماما مع حقيقة الإيمان ويتصادمان مع الفطرة السليمة للمؤمن..



وأخيرًا يرى الذكاء الاصطناعي أننا أمة الإسلام في حاجة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية، وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على التصنيع والزراعة والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا على ضرورة إحياء القيم الأخلاقية وتعزيز الأخلاق الإسلامية في التعاملات اليومية، مثل الصدق، والأمانة، والإخلاص، والتسامح.



ولن تكتمل منظومة النجاح في رأيي إلا بإٕعلام واعٍ وهادف يعزز الهوية الإسلامية وينشر الوعي بين الشعوب، بدلًا من إعلام الإثارة والتفرقة.. ترى هل جاء الذكاء الاصطناعي بجديد أم أنه يعرف، وهو غير العاقل، بأشياء يجهلها أو يتجاهلها من يدعون أنهم من أصحاب العقول؟!

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