صحيفة عبرية: السلطات الإسرائيلية تتكتم على هويات يهود اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب

كشفت صحيفة "هآرتس"، أن السلطات الإسرائيلية تتكتم على هويات يهود اعتقلتهم أجهزة الأمن أمس الجمعة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في حادثة انفجار حافلات في تل أبيب مساء الخميس.

وقالت الصحيفة العبرية إنه: "تم اعتقال إسرائيليين اثنين الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المشتبه بهما إلى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للاستجواب، على الرغم من أن المحكمة أصدرت أمرا بحظر نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية".

ولم يكشف بعد عن هويتي المعتقلين أو الدور المشتبه بقيامهما به، حيث قالت القناة "12" الإسرائيلية في وقت سابق الجمعة، إن أحدهما "مشتبه بنقله أحد المنفذين إلى مدينة بات يام" حيث وقعت التفجيرات.

وفي ذات السياق، قال موقع "واينت" العبري: "أفادت تقارير الجمعة بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ألقى القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات في منطقة تل أبيب، فيما تعتقد السلطات أنه هجوم فاشل".

وتابع الموقع: "كما أفادت التقارير أن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم على أنهم يهود إسرائيليون".

وانفجرت 3 حافلات مساء الخميس في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بيت يام جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأعلنت الشرطة الاشتباه بعملية والبحث عن مشتبه به.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن عبوات ناسفة انفجرت ليل الخميس في حافلات عدة بمدينة بيت يام في وسط إسرائيل، في "هجوم إرهابي محتمل" لم يوقع إصابات لكن الجيش قرر في أعقابه "تكثيف عملياته" بالضفة الغربية المحتلة.

والجمعة، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" 3 مشتبه بهم، بينهم إسرائيليون، ساعدوا بنقل منفذ تفجيرات العبوات الناسفة الخميس في بيت يام قرب تل أبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.