شاهد، لحظة انفجار 3 حافلات بأحد مواقف تل أبيب

تداولت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار 3 حافلات بأحد مواقف تل أبيب.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قد أعلنت مساء اليوم الخميس، وقوع انفجار واندلاع حريق في ثلاث حافلات داخل موقف في مدينة بات يام، جنوب تل أبيب. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

انفجار في تل أبيب

ولم تسجَّل أي إصابات بشرية جراء الحادث، وباشرت السلطات تحقيقًا لتحديد ملابسات وأسباب الانفجار، مع وجود اشتباه بأن الحادث قد يكون ذا خلفية قومية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة بات يام شهدت في السابق حوادث مشابهة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع والأطراف المحتملة وراء هذه الأحداث. تواصل الشرطة الإسرائيلية جهودها لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتقديم صورة أوضح عن الحادث.

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