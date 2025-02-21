الأمن الإسرائيلي: خلية من الضفة الغربية وراء تفخيخ حافلات تل أبيب

كشف موقع واللا الإسرائيلي عن تزايد تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن خلية تابعة لفصائل فلسطينية في الضفة الغربية تقف وراء عمليات تفخيخ الحافلات الأخيرة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية إطلاق سراح الرهائن المقررة السبت كما هو مخطط لها.

وحذر الاحتلال في بيان من "أي انتهاك من حماس سيتعامل معه بحزم".

أمس الخميس تسلمت إسرائيل 4 جثث لرهائن، ومن المقرر أن يتسلم 6 رهائن أحياء السبت، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

لكن الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الجمعة أن واحدة من الجثث الأربع التي تسلمها من حركة حماس الخميس، تعود لشخص مجهول لا للرهينة شيري بيباس، التي كان من المفترض تسليم جثتها.

وأكد أن الجثتين الأخريين تعودان لطفليها الصغيرين أرييل وكفير بيباس.

وقال الجيش إنه "بنتيجة التشريح تبين أن الجثة الأخرى التي تم تسليمها لا تخص شيري بيباس ولا تتوافق مع أي شخص مختطف آخر. إنها جثة مجهولة الهوية".

وقبل تسليم الجثث الخميس، كان هناك 70 رهينة محتجزين في غزة، بينهم 35 على الأقل لقوا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وطالب عدد من الوزراء الإسرائيليين بعودة القتال في غزة، وعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم السبت.

وتعالت هذه الأصوات على خلفية تفجيرات الحافلات.

ومن المقرر الإفراج عن قائمة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين غدا السبت بعد إطلاق سراح ستة رهائن أحياء.

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