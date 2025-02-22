مشروع قرار أمريكي للأمم المتحدة يتجاهل وحدة أراضي أوكرانيا ويستبعد اللغة المعادية لروسيا

تستعد الولايات المتحدة لتقديم قرار بديل للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضي البلاد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. ويستبعد أي لغة معادية لروسيا من صياغته.



وبحسب وثيقة، يدعو مشروع القرار إلى إنهاء سريع للصراع في أوكرانيا ويشجع على إقامة سلام مستدام بين موسكو وكييف.

كما تؤكد الوثيقة أن الغرض الرئيسي للأمم المتحدة هو "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميًّا".

تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا

وجرت المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في الرياض يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.



وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.



وأعرب الوزير عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.



وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضا على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كقوتين نوويتين.



وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.

العقوبات ضد روسيا

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي شارك في المحادثات، وعد الحلفاء الأوروبيين بإبقاء العقوبات ضد روسيا سارية على الأقل حتى يتم التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.



وأعلنت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.



وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.



وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل الحياة أسوأ بالنسبة للملايين من الناس.

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