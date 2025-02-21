الكرملين: مستعدون للمفاوضات لتحقيق أهدافنا الأمنية والعملية العسكرية مستمرة

أكد الكرملين، اليوم، أن روسيا تمتلك أهدافًا واضحة تتعلق بأمنها القومي، معربًا عن استعدادها لتحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات إذا توفرت الظروف الملائمة.

وفي السياق ذاته، شدد الكرملين على أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة، وستواصل التقدم حتى تحقيق جميع أهدافها"، ما يعكس تمسك موسكو بنهجها العسكري بالتوازي مع استعدادها للحلول الدبلوماسية.



فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فقدت الاتصال مع روسيا بطريقة لم تكن موجودة حتى في ذروة الحرب الباردة.

وقال روبيو، في تصريح للصحفية الأمريكية كاثرين هيريدج، بعد سؤال عن مدى فقدان الاتصال مع روسيا خلال رئاسة بايدن: "لم يكن هناك أي اتصال، حتى في أتون الحرب الباردة، وحتى في أحلك أيامها، كان هناك اتصال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي".

وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما الآن التعاون في مختلف القضايا وتقليل مخاطر المواجهة، مشيرًا إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال يشكل عقبة.

ونوّه روبيو، إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، يمكنهما العمل على قضايا حيث يمكنهما التوصل إلى اتفاق أو الحد من مخاطر التصعيد المحتمل.

أوكرانيا تقف في الطريق

وقال روبيو: "سنختلف في الكثير من الأمور، ولكن يمكننا العمل على الأشياء التي قد نتفق عليها، أو نزيل الصراع في الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهات خطيرة، طالما أن عائق أوكرانيا يقف في الطريق".

وأردف: "روسيا تظل قوة عالمية ذات نفوذ في مناطق رئيسية من العالم، وفي النهاية، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا قوة عالمية، وهي منخرطة في سوريا والشرق الأوسط حتى في نصف الكرة الغربي، وبالتأكيد في أوروبا".

يتعين علينا أن نكون قادرين على إجراء حوار مع الدولة التي تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية التكتيكية وثاني أكبر مخزون من الأسلحة النووية الاستراتيجية، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا قوة عالمية ويتعين علينا أن نحافظ على اتصال بها، والخطوة الأولى هي سفارتنا في موسكو، التي بالكاد تعمل.

وأوضح أن التواصل مع روسيا ضروري أيضا من أجل التحقق من نوايا موسكو بشأن إنهاء الصراع الأوكراني.

"ترامب غير راض عن زيلينسكي"

وتابع أن "الرئيس ترامب غير راضٍ للغاية عن سلوك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وفي بعض الحالات، ينسى الناس أن (الرئيس الأميركي السابق) جو بايدن كان له أيضًا خلافات مع زيلينسكي، هناك تقارير عن أنه شتمه عبر الهاتف"، مشيرًا إلى أن بعض تصريحات زيلينسكي تثير انزعاجا في واشنطن.

وأردف روبيو: "ناقشنا معه (زيلينسكي) قضية الموارد المعدنية، واقترحنا التعاون، ووافق، وقال إنه سيعرض الأمر على البرلمان للنظر فيه، وبعد يومين أعلن علنًا رفضه للفكرة، وهذا ليس ما قاله لنا".

وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، فإن موقف ترامب بشأن أوكرانيا لم يتغير، قائلًا: "عندما نسمع اتهامات بالتضليل بدلًا من الامتنان، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية، ترامب ليس من النوع الذي يتسامح مع هذا".

موعد لقاء ترامب وبوتين المرتقب

وأشار روبيو، إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، ليس له جدول زمني وسيعتمد على التقدم المحرز في حل الصراع في أوكرانيا.

وقال روبيو: "أعتقد أنه عندما يحدث هذا الاجتماع (بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب) فسوف نعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا تحقيق أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يعرف متى سيعقد الاجتماع بين الزعيمين.

رفع العقوبات

وأوضح روبيو، أن قضية رفع العقوبات لم تطرح خلال الاجتماع، الذي عقد مؤخرا مع مسؤولين روس في العاصمة السعودية الرياض، لأن المناقشات لم تصل بعد إلى تلك المرحلة.

حتى لو رفعنا كل عقوباتنا (عن روسيا) وهو الأمر الذي لم تتم مناقشته بالمناسبة، فسوف يتعين على الأوروبيين أن يفعلوا الشيء نفسه حتى يكون الأمر منطقيا، هذه القضية ليست مدرجة على جدول الأعمال بعد.

وأكد روبيو أن اللقاء في السعودية ركز على مناقشة آفاق عملية السلام في أوكرانيا، وليس على الشروط المحددة لاتفاق محتمل، مضيفًا "لم نتفاوض على التفاصيل، بما في ذلك القضايا الإقليمية"، لافتًا إلى أن "الأوكرانيين يعرفون نوايانا، ونحن نناقش كل شيء معهم بشكل منتظم".

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