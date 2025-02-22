بلومبرج: فرنسا وإستونيا تعقدان اجتماعا طارئا لوزراء الدفاع الأوروبيين بشأن أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرج" يوم الجمعة نقلًا عن مصادر بأن فرنسا وإستونيا ستنظمان اجتماعًا طارئًا لوزراء الدفاع الأوروبيين في 24 فبراير بشأن دعم أوكرانيا.

خطط أوروبا للدفاع عن أوكرانيا

وأشارت إلى أن "القادة الأوروبيين يسارعون إلى صياغة خطط دفاعية جديدة في ضوء احتمال سحب الولايات المتحدة لدعمها العسكري والمالي الضخم لأوكرانيا".

كما أضافت: "من المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

ويتزامن اجتماع وزراء الدفاع مع زيارة يقوم بها عدد من القادة الأوروبيين إلى كييف، ومن بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بمؤتمر العمل السياسي المحافظ إن بلاده تعتبر تصرفات قادة أوروبا المعارضين للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية غير منطقية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه لم يفعل شيئًا ولم يحرك ساكنًا لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى التقاعس ذاته من جانب كييف.

يذكر أن اجتماع باريس الطارئ بشأن أوكرانيا، قد اختتم في وقت سابق، دون صدور أي قرارات أو بيان ختامي أو مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي ماكرون الذي نظم الاجتماع.

وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الاجتماع شهد خلافات حادة بين الدول الأوروبية المشاركة حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.

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