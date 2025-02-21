الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: تابعت زيلنسكي لسنوات ورأيت كيف تم تدمير أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي.

ترامب يشن هجوم على أوكرانيا

وقال دونالد ترامب، اليوم الجمعة: "تابعت زيلنسكي لسنوات ورأيت كيف تم تدمير أوكرانيا.. حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كنت رئيسا حينها".

وصرح ترامب: "زيلنسكي اشتكى من عدم حضور اجتماع السعودية لكنه كان منخرطا في الاجتماعات لثلاث سنوات ولم يحقق أي شيء".

وأكمل: "زيلنسكي ليس مهما للغاية حتى يحضر الاجتماعات.. وزيلنسكي يزيد من صعوبة التوصل لاتفاق رغم أن بلاده دمرت".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية أوكرانيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي

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