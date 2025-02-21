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خارج الحدود

مصادر تكشف عن اجتماعات سرية بين الروس والأمريكان في سويسرا لإنهاء حرب أوكرانيا

روسيا وأمريكا، فيتو
روسيا وأمريكا، فيتو

كشفت وكالة رويترز نقلًا عن ٣ مصادر أمريكية؛ عن عقد اجتماعات سرية بين الروس والأمريكان في سويسرا لمناقشة حرب أوكرانيا بدون علم الأوروبيين أو كييف.

 

اجتماعات سرية لإنهاء حرب أوكرانيا 

وأكدت المصادر التي كشفت عن تلك المناقشات السرية التي استضافتها سويسرا علم به عدد محدود جدًّا من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

قصف عنيف على العاصمة الأوكرانية كييف 

وتزامن الكشف عن معلومة الاجتماعات السرية بين روسيا وأمريكا في سويسرا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا مع شن موسكو غارات عنيفة بالطائرات المسيرة على مواقع حيوية بالعاصمة الأوكرانية.

كما شهدت العلاقات الأمريكية الأوكرانية تدهورا حادا ودع الرئيس دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لاغتنام الفرصة قبل فقدانه بلاده بعدما شن عليه هجومًا غير مسبوق ووصف بالديكتاتور غير المنتخب.

وكانت المملكة العربية السعودية استضافت مؤخرًا اجتماعًا بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي هدف إلى التباحث حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وتصفية الخلافات بين البلدين وترتيب القمة المرتقبة بين بوتين وترامب.

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روسبا أوكرانيا بوتين ترامب سويسرا الحرب في أوكرانيا

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