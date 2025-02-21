أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بسبب ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط, 5 نصائح للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع موجة الطقس

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى في تصريحات له اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات المصرية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الإعتماد الدولي للأيزو من هيئة الإعتماد الأمريكية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، باب التصويت وغلق صناديق الاقتراع في تمام السادسة مساء، مع تمكين من حضروا قبل ذلك الموعد وتواجدوا في جمعية الانتخاب (مقر دار القضاء العالي) من الإدلاء بأصواتهم.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط غدا السبت على شواطئ" الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:2.5 متر.

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بالتعاون مع جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة مؤتمرًا عن دور المرأة العلمية والتعاون الدولي في نقل وتوطين التكنولوجيا، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لإسبانيا ومشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.

ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من؛ السعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن.

كما مثل البحرين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

قال المهندس طارق جويلي , رئيس الهيئة القومية للأنفاق إنه يجري دراسة انعشاء وصلة مستقبلية للخط الرابع للمترو للمرحلة الثانية بدءا من الرحاب (مركز النقل المتكامل بطريق السويس) حتى مطار القاهرة الكبري بحيث يتصل بالخط الثالث للمترو بالمطار.

نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة، جولة سياحية للكوادر الإفريقية المشاركة في النسخة الرابعة للدورة التدريبية حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ"، والتي شارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية بدءا من اليوم الجمعة، حيث تتساقط الأمطار على عدد من المحافظات.

نشرت وزارة النقل تقريرا يكشف الأهمية الكبيرة للخط الملاحي " الرورو " في نقل الحاصلات الزراعية والخضروات وزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية اغلى الدول الأوربية.

شاركت بوابة مصر للاستكشاف في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجيبس 2025” – النسخة الثامنة، ضمن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية.

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