الجمعة 21 فبراير 2025
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غلق صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد الثلثي بنادي القضاة

نادي القضاة
نادي القضاة
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أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، باب التصويت وغلق صناديق الاقتراع في تمام السادسة مساء، مع تمكين من حضروا قبل ذلك الموعد وتواجدوا في جمعية الانتخاب (مقر دار القضاء العالي) من الإدلاء بأصواتهم.

 

وشهدت انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، إقبالا ملحوظا من جانب أعضاء النادي من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى منتصف اليوم الانتخابي.

 

وبدا واضحا إقبال الناخبين الكبير على التوافد على مقر إجراء الانتخابات بدار القضاء العالي، حيث تجاوز عدد الحضور نحو ألفي قاض حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم. 

 

وأكد عدد كبير من المستشارين والقضاة أن عدد المشاركين في الانتخابات كبير ولم يكن متوقعا، لا سيما وأن العملية الانتخابية تأتي في إطار التجديد الثُلثي وليس التجديد الكلي لعضوية مجلس إدارة النادي، إلى جانب أن مدة العضوية للمجلس بمن فيهم من سيُعلن فوزهم في انتخابات اليوم، ستنتهي في غضون شهور قليلة، بحيث تُجرى انتخابات تجديد شاملة على منصب رئيس النادي وكامل أعضاء مجلس الإدارة مع نهاية العام الجاري.

 

من جانبه، قال المستشار أشرف عيسى الأمين العام للجنة القضائية الرئاسية المشرفة على العملية الانتخابية، تسير بسلاسة وهدوء وانتظام، وفي ضوء الضوابط التي وضعتها اللجنة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة.

 

وأضاف المستشار أشرف عيسى أن هذه الضوابط التنظيمية نجحت في تحقيق أعلى مستويات التنظيم والعدالة، على النحو الذي أتاح لجموع رجال القضاة ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ووضوح، حيث جرى توفير بيئة انتخابية تعكس تقاليد النادي الراسخة.

 

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي القضاة تُجرى على 6 مقاعد بمجلس إدارة النادي، حيث يتنافس 29 مرشحا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

 

ويترأس المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.

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اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المستشار محمد رضا شوكت انتخابات نادي القضاة غلق صناديق الاقتراع غلق باب التصويت

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