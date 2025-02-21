ولي عهد البحرين يشارك في القمة التشاورية بالرياض نيابة عن الملك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من؛ السعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن.

كما مثل البحرين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

وجاء هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر.

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