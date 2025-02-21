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أكاديمية البحث العلمي تنظم مؤتمرًا عن دور المرأة العلمية في نقل وتوطين التكنولوجيا

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو
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 نظمت اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بالتعاون مع جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة مؤتمرًا عن دور المرأة العلمية والتعاون الدولي في نقل وتوطين التكنولوجيا، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة. 

أكاديمية البحث العلمي تنظم مؤتمرًا "دور المرأة العلمية والتعاون الدولي في نقل وتوطين التكنولوجيا"

وحضرت بالنيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي ورئيس المجلس القومي للمرأة  الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم. 

وشارك في المؤتمر عدد كبير أعضاء اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ونخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والعديد من الرائدات المصريات في كافة التخصصات العلمية، كما حضر المؤتمر شركاء التنمية ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، وممثلي المجتمع المدني. 

 


وقد افتتح المؤتمر الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبًا عن الدكتور محمد سامي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق وعضو اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، والدكتورة جيهان صفوت، وكيل كلية البيوتكنولوجي بجامعة MSA ومقررة اللجنة الوطنية في العلوم.


وقد تضمن المؤتمر ثلاث جلسات عمل اشتملت علي عروض تقديمية، كما تضمن المؤتمر جلسات حوارية، واختتم المؤتمر بعدة توصيات ونتائج مهمة لن تتحقق إلا بمساعدة صانعي السياسة ومتخذي القرار؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من دور المرأة العلمية والتعاون الدولي في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


كما شهد المؤتمر مشاركة جهات مانحة مصرية ودولية، إلى جانب نخبة من السيدات الرائدات في مختلف المجالات العلمية، حيث قدّمن تجاربهن الملهمة، مستعرضات التحديات التي واجهتها، مع تقديم نصائح قيّمة للأجيال القادمة.

وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض استثنائي للنماذج الأولية، ضم أكثر من 45 نموذجًا، بمشاركة أكثر من 100 عارض من أفراد وفرق عمل، حيث تضمنت الابتكارات مجالات الصحة، والبيئة، والطاقة، وتطبيقات التنمية المستدامة.


يعد هذا المؤتمر خطوة فاعلة في دعم المرأة في العلوم وتعزيز الإبتكار العلمي في مصر، ويعكس التزام اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بتمكين الباحثات وتعزيز دورهن في نقل وتوطين التكنولوجيا

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