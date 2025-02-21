دراسة إنشاء وصلة للخط الرابع للمترو من الرحاب إلى مطار القاهرة

قال المهندس طارق جويلي , رئيس الهيئة القومية للأنفاق إنه يجري دراسة انعشاء وصلة مستقبلية للخط الرابع للمترو للمرحلة الثانية بدءا من الرحاب (مركز النقل المتكامل بطريق السويس) حتى مطار القاهرة الكبري بحيث يتصل بالخط الثالث للمترو بالمطار...

وتجري حاليا الدراسات لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو بدءا من محطة الفسطاط حتى محطة الرحاب مرورا بالسيدة عائشة وطريق النصر ومدينة نصر والتجمع الأول وصولا لمركز النقل المتكامل بتقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى جنوب المطار

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